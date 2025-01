Cinco personas han muerto y miles han sido evacuadas de sus hogares y sitios donde se albergaban luego de los grandes incendios forestales que han azotado el sur de California, en áreas como Los Ángeles, Palisades, Pasadena, Hollywood Hills y Valle de San Fernando.

Ante ello hay tapatías y tapatíos quienes se encuentran en incertidumbre por lo que ocurre en aquella zona de Estados Unidos, pues algunos de sus familiares tuvieron ya que ser evacuados, teniendo el riesgo de haberlo perdido todo.

Un ejemplo es el caso de la familia de Cynthia Flores, cuya hermana vive en Pacific Palisades. A ella la evacuaron desde la madrugada del martes, y es día que no sabe si su casa pudo sobrevivir a las llamas, considerando que esta zona fue una de las más afectadas.

“Hoy iría a revisar la persona que trabaja con ellos en mantenimiento, porque ella es una persona adulta mayor, junto con su esposo, y no se han animado a ir a ver con sus propios ojos. Literalmente se fueron con lo que llevaban puesto, no se pudo llevar nada porque el fuego estaba a un kilómetro. Esperamos que no se haya quemado todo y que nos informen pronto qué es lo que ocurrió”, comentó la mujer.

“Mi familia vive en California. El último mensaje que recibimos de ellos fue ayer por la tarde, nos dijeron que si ya no nos contestaban era porque ya los habían evacuado, y no hemos tenido comunicación con ellos de nuevo”, dijo preocupada Val Estrada.

“Mi hermano está de vacaciones allá, en Hollywood. Los evacuaron de su hotel, no hay luz ni agua caliente, y de hecho hay muy poca agua en general. Ellos se movieron allá con otro familiar con el que iban. Se supone que regresaban mañana a mediodía, pero ahorita no saben qué va a pasar porque justo hoy la cosa está empeorando”, contó también Carmen Aceves.

La mejor amiga de Vanesa vive en una zona muy cercana a Hollywood, y debido a la cercanía del incendio a su hogar, ayer por la noche tuvieron que salir de emergencia para establecerse en Palm Spring. “Estaba muy asustada, ella lo describió tal cual como el Apocalipsis”, refirió la mujer.

Este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, ya está en contacto con el consulado en California para atender a las y los mexicanos afectados que lleguen a requerir algún apoyo, además de expresar su voluntad de cooperación al gobernador de California, Gavin Newsom.

