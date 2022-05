Inauguran nueva sala de juicios orales en el Centro de Justicia para las Mujeres

Con la finalidad de dar salida al rezago de juicios pendientes dentro del centro de Justicia para las Mujeres (CJM), este lunes se inauguró una nueva sala de juicios orales, con las que suman ya cuatro espacios para desahogar esta fase del juzgamiento de los casos relacionados con la violencia contra las mujeres.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, explicó que durante la pandemia por el COVID-19 incrementaron hasta un 70% los juicios relacionados con esta problemática, siendo la violencia familiar, maltrato infantil y abuso sexual las principales causas de los enjuiciamientos.

“Las principales quejas que he recibido yo, tanto de mujeres que han presentado denuncias como de colectivos, ha sido la demora en las audiencias que se les señalan, es decir, se tarda de seis a ocho meses en integrar una carpeta la Fiscalía, y ya la Fiscalía solicita audiencia para judicializar, imputar o para ratificar ingresos a domicilio, de medidas, de protección, en fin. Para eso las audiencias se señalan a tres, cuatro meses, y en ocasiones no hay espacio porque la sala está ocupada, no se desahogan y se vuelven a señalar a otros tres, cuatro meses”, explicó Espinosa Licón.

Por ello, dijo, con esta nueva sala, con la cual suman cuatro espacios dentro del CJM, se buscará que los jueces puedan desahogar las audiencias con mayor celeridad, y disminuir al menos un mes el tiempo de espera.

“Son muy pequeñas, pero son muy funcionales para desahogar cierto tipo de audiencia, como revisiones de medidas, ratificación de medidas de protección, de ingreso a domicilio, que prácticamente está solo el fiscal, el auxiliar y el juez, y ahí no ocupamos salas tan grandes, pero con el equipo de grabación ideal para que queden registradas”, añadió.

La sala, señaló, no requirió un presupuesto extra por parte del Poder Judicial, sino que se reorientaron recursos ya asignados para poder dar un nuevo uso a este espacio y poder adquirir el equipo de video grabación. Además, añadió, se está en espera de poder ocupar parte de otro espacio usado actualmente como salón de usos múltiples para llegar a cinco salas: una para cada juez en la materia.

“Está saturado el sistema, necesitamos más jueces, pero como vemos el edificio ya no tiene cabida, pero estamos eficientando los pocos espacios para lograr la creación de salas, que es al menos el día de hoy, la primera necesidad que hemos advertido”, añadió.

Durante la inauguración de esta sala también estuvo presente la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Paola Lazo Corvera, quien consideró que esta ampliación representa el avance, entre las autoridades involucradas en la materia, en el trato digno de aquellas mujeres víctimas de violencia que enfrentan procesos contra sus agresores, así como la despresurización del sistema para lograr obtener la justicia.

“De por sí ya tienen toda esa situación de victimización y violencia en su entorno comunitario o familiar, y son experiencias muy dolorosas que las marcan, pero de alguna manera las autoridades lo que tenemos que hacer es garantizar que el trato hacia ellas sea muy cálido, cercano”, añadió la secretaria.

Por su parte, la consejera ciudadana, Tatiana Anaya, celebró los esfuerzos hechos en conjunto con el Consejo de la Judicatura, La Fiscalía Estatal y la SISEMH, con lo cual se ha logrado dignificar espacios dentro del CJM en favor principalmente de las mujeres víctimas de violencia que requieren hacer uso de ellos en búsqueda de justicia.

GC