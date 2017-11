Identifican las paradas de camión más inseguras

Sandra caminaba a prisa una tarde por la avenida Hidalgo para esperar el camión que la llevaría a su trabajo. Cuando llegó por fin a la parada, miró a la arteria vial para cerciorarse de que venía el camión a la distancia. Mientras tanto, cuenta que por su lado pasó un joven que simuló que corría a manera de ejercicio, pero nunca se percató de que se escondió detrás del parabús que se utiliza para publicidad impresa.

Cuando se subía al camión apareció el hombre solamente para levantarle la falda en las escaleras del camión y después correr, mientras ella pagaba su pasaje. No se le ocurrió qué hacer o cómo pedir ayuda, sólo se quedó con la ira que le ocasionó ese momento de violencia hacia su persona.

Con la finalidad de prevenir la violencia comunitaria y el acoso en contra de las mujeres, para evitar casos como el que vivió Sandra, la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) realizará este año el proyecto de intervención de más de 30 parabuses ubicados en diferentes puntos de la metrópoli para convertirlos en espacios seguros.

“Realizamos un estudio en conjunto con el instituto de la Mujer y la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el que identificamos que en este espacio, el parabús, las mujeres son vulnerables respecto al tema de acoso sexual callejero, pero además se generan otros delitos como robo a transeúntes”, dijo Marco Valerio Pérez Gollaz, administrador general de la AMS.

Debido a esta situación, detalló, se configuró el proyecto de este programa piloto, que arrancará en 30 puntos, aunque no todos se encuentren instalados con infraestructura, se busca que estos espacios sean visibles, estén limpios y que sean correctamente iluminados, además de que en las zonas más vulnerables se instalarán cámaras de vigilancia que estarán vinculadas a los sistemas C5 estatal y municipales. Posteriormente se buscará la creación de una política pública que cubra los cerca de cinco mil parabuses que existen en la metrópoli.

Para la intervención de estos espacios se invertirán en un inicio 300 mil pesos que serán abonados en conjunto por los diferentes actores involucrados en el proyecto según sus competencias, como la AMS, las concesionarias de las rutas, y la empresa encargada de los parabuses físicos, cada uno de acuerdo con sus competencias. Tan sólo la instalación de las cámaras de videovigilancia tendría un costo de 271 mil pesos.

Puntos que tendrán parabuses seguros Calle San Felipe y González Ortega Periférico y 5 de Mayo (frente a la escuela) Herrera y Cairo y González Ortega Periférico, a la entrada del CUCEA Calle Jesús Urueta y la calle 50 Periférico, a la entrada de la Preparatoria N°10 Puerto Melaque y la calle 48 Alcalde y Magisterio Calle 48 y Manuel Payno Mariano Bárcenas y avenida de los Maestros Calle Basilio Badillo y Emilio Rabaza Revolución y la calle 40 González Gallo y Río Ometepec Revolución y Olímpica Torrecillas y Río Ometepec Olímpica y Boulevard Literatura y Fray Angélico Boulevard y la 40 Literatura y Juan José Segura Boulevard, a la entrada de Rectoría del CUCEI Gabriel Guerra y Arístides Carretera Antigua a Tequila e Ingeniero Ramón Padilla Sánchez Periférico y Antiguo Camino a Tesistán (junto a la mueblera) Ingeniero Ramón Padilla Sánchez y Carretera Antigua a Tequila Periférico en La Arboleda Quevedo y Zubieta y Sierra Mojada Carretera a Tesistán y Arco del Triunfo Monte Cáucaso y Sierra Nevada Periférico, afuera de la Unidad Tabachines (junto al puente) Hospital y Calzada Independencia Periférico y 5 de Mayo Sierra Mojada y Sierra Madre

Los parabuses que se intervendrán para convertirlos en espacios seguros estarán principalmente en torno a escuelas preparatorias y centros universitarios. EL INFORMADOR/Archivo

SONDEO

Mujeres aprueban medidas de vigilancia en paraderos

Luego de un recorrido realizado por este medio de comunicación en algunos de los puntos donde se instalarán las medidas de vigilancia para los paraderos seguros, en el que se realizó un sondeo a mujeres que esperaban el autobús, el total de entrevistadas dijo ver con buenos ojos las disposiciones.

“Yo siento que esperar el camión en una de estas paradas me va a hacer sentir un poco más segura porque va a haber más luz y quizá más gente porque ahorita como no hay señalamientos, la gente se dispersa”, dijo Berenice Olmos, de 33 años de edad, quien agregó que si bien las campañas de concientización contra el acoso no van a erradicar el problema, son un avance para disminuirlo.

Durante el recorrido realizado en los espacios aledaños a la Preparatoria Número 1 (Punto 1), el centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Punto 9) y la Preparatoria Número 7 ( Punto 5) se pudo constatar que la mayoría de ellos no cuentan con una estructura ni señalamientos que indiquen que se trata de una parada de autobús, razón por la cual, los camiones suben o bajan pasaje en el lugar de su preferencia; y la iluminación es escasa principalmente porque hay árboles cubriendo el alumbrado público.

“Cuando tomo el camión aquí me siento insegura porque está muy solo y está muy feo, seguido se han robado las bolsas de la gente, pasan en moto o se van corriendo. Ahorita que anochece muy temprano, si sales de la escuela o de algún lugar está todo oscuro. Con los nuevos parabuses creo que ya va a estar mejor porque es mejor estar en un lugar con más luz, ya te sientes más segura, por eso creo que esta es una buena iniciativa”, dijo Nayeli Pérez, de 22 años, quien esperaba en el punto de Herrera y Cairo y González Ortega”.

Incluirán campaña de concientización

Los parabuses que se intervendrán para convertirlos en espacios seguros estarán principalmente en torno a escuelas preparatorias y centros universitarios; fueron definidos luego de un estudio llevado por la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), en el que se determinaron los espacios con mayor número de denuncias de acoso y violencia, según manifestó el administrador general de la AMS, Marco Valerio Pérez Gollaz.

Además, en conjunto con este proyecto, se llevará a cabo una campaña de concientización de no violencia hacia la mujer, a ejecutarse por dos empresas de publicidad en todos los parabuses de la ciudad, misma que, según dijo el administrador, no tendrá costo pues se trata de un tema de responsabilidad social y empresarial.