IMSS: Realizan en Jalisco el trasplante número mil del año

Ceferino, un hombre de 48 años habitante del municipio de Yahualica, fue el paciente que recibió el trasplante número mil realizado durante el 2022 en todo el país, por expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El jefe de la División de Trasplantes del Hospital de Especialidades ubicado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), Eduardo González Espinoza, detalló que el caso de Ceferino fue muy especial, ya que recibió el riñón de una donadora viva no relacionada, su cuñada, y que la intervención se realizó, como pocas veces, de manera anticipada. Es decir, antes incluso de que fuera necesario algún tipo de proceso sustitutivo, como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis.

Un donador vivo no relacionado significa que no hay nexo consanguíneo entre las partes, pero sí existe compatibilidad, como en este caso. Una vez que se detecta a un paciente que recién comienza con signos de insuficiencia renal, es posible llevar a cabo una intervención de este tipo si se cuenta con donador, ya que aún no hay daño orgánico; con este se evita, presentándose una recuperación muy satisfactoria tanto para el donante como para el receptor.

Ceferino compartió que fue hace dos años que las náuseas y el vómito lo llevaron a buscar ayuda médica. Tras realizarse estudios de laboratorio se sospechó de su problema de salud y fue derivado al CMNO para completar un protocolo de trasplante, pues era candidato a un trasplante anticipado.

Aunque su esposa, María Guadalupe quiso ser donante, no fue compatible, pero sí la cuñada de Ceferino, “una mujer fuerte, deportista”, a quién él agradeció “regalarme esta oportunidad de vida”, afirmo Ceferino.

La cirugía se llevó a cabo el pasado 19 de mayo y tras el cuidado estrecho de un equipo multidisciplinario, el paciente se encuentra en muy buenas condiciones.

Su esposa, la señora María Guadalupe, abundó en este tema: “si alguien tiene un familiar enfermo, yo le digo que no tenga miedo en ayudar y que done”.

