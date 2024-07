La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal revocó el recuento de votos por la alcaldía de Guadalajara en 865 casillas, como lo solicitó el Partido Movimiento Ciudadano. De manera unánime, el pleno declaró inválida la determinación del Tribunal Electoral de Jalisco del pasado 27 de junio, que ordenaba al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a la realización del nuevo conteo.

La Sala Regional señaló que el proceder del Tribunal estatal fue incorrecto, al no ser debidamente fundamentado y por no haber motivo para hacer un nuevo escrutinio y cómputo en el IEPC.

Se trata del recurso SG-JDC-488/2024, interpuesto la semana pasada por José María “Chema” Martínez, candidato a la alcaldía por Morena y la alianza del PT, PVEM, Hagamos y Futuro, quien quedó en segundo lugar de los comicios por una diferencia de alrededor de 20 mil votos a favor de Verónica Delgadillo.

La presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, insistió en que no hubo anomalías en el proceso, sino que se trata de circunstancias naturales, ya que todo puede ser acreditado y revisado en el momento y en las condiciones en que lo determine el Tribunal local.

“Chema” Martínez celebró la determinación de la Sala Regional, pues dijo que la decisión es un paso más en la reposición de la elección en Guadalajara. “El recuento de las 865 casillas que pedía Movimiento Ciudadano ya no podrá efectuarse ni llevarse a cabo. Lo que sigue es que el Tribunal local, unipersonal de Movimiento Ciudadano, resuelva de fondo el juicio presentado por mi, para efectos de anular la elección y que se repita”, aplaudió José María Martínez, quien añadió que el órgano local tiene hasta septiembre para resolver de fondo dicha controversia. La impugnación sigue en análisis.

Manuel Romo, coordinador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, recordó que la petición del recuento se había hecho para “dar mayor certeza y transparencia al resultado del pasado 2 de junio”, tomándole la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Por ello, ante los berrinches de ‘Chema’ Martínez, que no acepta su derrota, seguiremos defendiendo el voto de las y los tapatíos… y la victoria de la próxima presidenta de Guadalajara”.

Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal local no emitió una postura sobre cuándo sesionará de nueva cuenta para abordar lo dispuesto por la Sala Regional Guadalajara.

El Instituto Electoral se dio por enterado de la notificación. Sin embargo, según explicó la representante jurídica, Catalina Moreno, la resolución del Tribunal federal daría pie a recontar solamente los 59 paquetes de la elección marcados con 0 votos, presuntamente, por no contar con las debidas actas en el momento de la firma de todos los partidos políticos, aunque esto no significa que los paquetes no contengan ningún sufragio. Explicó que el Tribunal local tiene hasta seis días para volver a sesionar, únicamente sobre esos 59 paquetes.

