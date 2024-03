Los aspirantes al Gobierno del Estado de los diferentes partidos políticos y coaliciones en Jalisco, están confirmados para participar en los debates que organizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Aunque la participación de los candidatos no es obligatoria, el Instituto afirmó que tiene la obligación de realizar los debates.

“Hasta el momento sí están confirmados, no hemos recibido ninguna negativa de parte de ninguna de las candidaturas, sin embargo insisto al no ser obligatorio podría suceder que simplemente no se presenten”, aclaró Claudia Alejandra Vargas Bautista, del IEPC.

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), aprobó en la Décima Sesión Extraordinaria del pasado 22 de febrero los debates para el proceso electoral del 2 de junio en Jalisco.

EL INFORMADOR / J. VELAZCO

Los debates serán transmitidos por las señales de radio y televisión de concesionarios públicos del Estado de Jalisco. Concluyendo que:

1. El primer y segundo debate a la gubernatura, y el segundo debate a diputaciones por representación proporcional serán transmitidos por la televisora “Jalisco TV”.

2. El tercer y cuarto debate a la gubernatura, y el primer debate a diputaciones por representación proporcional serán transmitidos por “Canal 44”.

El primer debate a la gubernatura se realizará este domingo 17 de marzo 2024 a las 10:00 horas en el Foro de televisión del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRT). Calle F. Rojas González 155, col. Ladrón de Guevara, C.P. 44650, Guadalajara, Jalisco.

