El increíble espectáculo de camionetas monstruo de Hot Wheels llega por primera vez a tierras tapatías en la nueva Arena Guadalajara en 2025. Hot Wheels Monster Truck "Glow-N-Fire" llega el próximo año, el 19 y 20 de julio. El evento promete representar en vivo la popular franquicia de camiones monstruo de Mattel y ofrece un espectáculo único para los entusiastas de los automóviles.

Se pondrá a prueba a conductores de motocicletas y camiones monstruo en pistas extremas, lo que hará emocionar a flote a los fanáticos de los espectáculos extremos y quizá a los coleccionistas de la marca. Si te interesa este show, aquí te contamos más detalles al respecto.

Podrán apreciar camionetas de marcas como Mega Wrex™, Tiger Shark™, HW 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot® y Gunkster™, sumado a ello, una nueva llamado Skelesaurus™, el gigante fósil. Los fanáticos también pueden presenciar una aparición especial de un robot que se transforma.

Además del espectáculo, se tendrá la posibilidad de acceder a la arena antes del show para poder ver más de cerca los enormes vehículos. Aquí te mostramos un poco sobre lo que podrías ver en el show y continuamos con la información de boletos.

Precio de los boletos y dónde conseguirlos

La preventa inició con Banco Azteca el 18 y 19 de noviembre . Pero no te preocupes, aún queda la venta al público que podrá hacerse con cualquier banco y comenzará el jueves 21 de noviembre. Los boletos podrás conseguirlos desde la página web de Super Boletos así como en los puntos de venta oficial de la boletera.

Los precios van desde los $494 hasta los $4,228, según la sección o zona que elijas, este precio es ya incluyendo los cargos por servicio de la boletera. Puedes prepararte para la venta o revisar otros detalles de la compra de boletos en el siguiente enlace: HOT WHEELS MONSTER TRUCKS EN VIVO 2025

¿Qué incluye el boleto VIP?

Como todo buen espectáculo, aquí también existe la posibilidad de vivir una experiencia VIP. Conocido como: Pre-Show VIP Backstage Experience es un recorrido exclusivo guiado por los anfitriones de Hot Wheels Monster Trucks Live. Podrás experimentar lo que sucede detrás de escena antes de que ocurran todos los golpes y choques.

Lograrás ver los Hot Wheels Monster Trucks de cerca y en persona, obtén tu paquete de mercancía, productor oficiales, de recuerdo oficial y obtén acceso exclusivo a la fiesta previa al espectáculo de Power Smashers.

El Pre-Show VIP Backstage Experience aplica en la compra de un boleto en las siguientes secciones: 304 y 312. Los pases VIP son limitados y están disponibles para comprar hasta agotar existencia.

Recuerda, la cita es 19 y 20 de julio del 2025 en la Arena Guadalajara. La función comienza a las 12:00 pm. El Power Smashers Pre-Show comenzará desde las 9:30 am hasta las 10:45 am. En cuanto al VIP, comienza a las 10:15 am. Si requieres más información, mantente atento a la página oficial de Hot Wheels.

AB