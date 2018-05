Hiram Torres replantea la participación ciudadana en Zapopan

Hiram Torres Salcedo, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia por Zapopan, aseveró que el actual reglamento de Participación Ciudadana sólo sirvió para generar estructuras de campaña para el ejercicio de ratificación de mandato.

En su opinión, consolidar la estrategia requiere convertir los módulos de seguridad abandonados en puntos de reunión. Y sus decisiones en la materia se tomarían a partir del diálogo directo con los zapopanos.

Consideró que el modelo para concesionar el alumbrado público de la presente administración no es viable, confiable ni transparente.

Sobre el efecto de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, proyectó que el candidato presidencial sume 220 mil votos aquí. “Significa que se va a vencer en muchos lados”.

Además, se comprometió a adelgazar la nómina con un recorte de 200 burócratas, principalmente de la jefatura de gabinete y coordinaciones “poco funcionales”, como Construcción de Comunidad, Promoción Económica y Combate a la Desigualdad.

—¿Cuál es su propuesta en materia de salud para el municipio, considerando su experiencia como regidor en presidente de esa Comisión en el cabildo?

—Tenemos que vacacionar de forma responsable a las Cruces Verdes y al Hospital de Zapopan. Nuestro catálogo debe ser muy concreto y atender principalmente urgencias. Nos faltan ambulancias; deberíamos tener entre 50 y 60 pero solo tenemos 14 y funcionan nueve. Y generar en el Hospital de Zapopan una sala de terapia intermedia o intensiva, para controlar a pacientes víctimas de accidentes y no derivarlos a los Hospitales Civiles o Zoquipan.

—¿Cuál sería la propuesta o programa insignia de Hiram Torres?

—No me gustaría que me recordaran por ningún programa de marketing, sino por el empoderamiento social y la priorización del gasto público en diálogo con los ciudadanos. Que fuera una administración sin despilfarro. Vamos a gastar el dinero de acuerdo a lo que la gente dicte y no vamos a utilizar 150 millones de pesos en comunicación social, que fue el gasto de la actual administración, en publicitar a un servidor.

—¿Qué otras actividades lucrativas tienes?

—A la par tengo una sociedad con algunos amigos donde generamos una marca de Tequila, que se llama Chulavista. Damos consultoría a otras empresas pequeñas, soy ingeniero industrial y les brindamos consejos de mejoras operativas. También tengo un gimnasio, se llama El poderoso Juan, está enfrente del Cucei. Soy de la idea que para dedicarte a esto tienes que tener una tranquilidad financiera personal, para tener la vocación de servir.

—¿De dónde conoces a Carlos Lomelí?

—Soy amigo de su hijo, Carlos Lomelí. Él me invita en 2012 a ser su coordinador financiero de campaña. Terminando nos quedamos con una cercanía a Movimiento Ciudadano porque se vislumbraba bueno.

—¿Cuál es la diferencia entre Movimiento Ciudadano y Morena?

—En Morena sí se escucha a la gente, en Movimiento Ciudadano es una cuestión autoritaria. Las decisiones no las puedes cuestionar.

—¿Cómo llega Denisse Durán a la posición número dos de tu planilla?

—La conozco desde 2012 por una relación laboral. Es una mujer profesional que si bien tiene relación con empresarios que han estado en el ojo del huracán eso no demerita que sea capaz.