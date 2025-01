Este martes el secretario general de gobierno del Estado, Salvador Zamora, informó que de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la Entidad, han sido poco más de 400 las personas jaliscienses quienes han sido repatriadas a México como parte de la severa política migratoria impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Indicó se trata de 431 personas quienes han sido devueltas a nuestra Entidad como parte de los más de cuatro mil 541 connacionales que han llegado a México desde el pasado 23 de enero, habiendo iniciado la gestión de Trump al frente del gobierno estadounidense. Zamora indicó que hasta el momento ninguna de estas personas ha llegado a Jalisco ni se ha notificado sobre su posible devolución a nuestra Entidad.

Señaló se tiene información de que cerca del 70% de ellas han decidido intentar retornar a los Estados Unidos, por lo que hasta ahora no ha sido necesario poner en marcha la estrategia que ya prepara Jalisco para recibir a las y los repatriados.

"El dato que tenemos es que muchos intentan regresar a los Estados Unidos; prácticamente el 70 por ciento. También sabemos que hay quienes no solicitan el transporte es porque está en contacto directo con sus familiares. Entonces hasta el momento no se ha necesitado que el gobierno de Jalisco active el programa de atención que ya implementó, porque no hemos tenido un solo caso de algún jalisciense que trasladar", afirmó Salvador Zamora

Te puede interesar: Enchularán Centro Histórico para el Mundial de Futbol

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB