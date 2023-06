Ayer lunes fue colocado Plaza de Armas, en el Centro de Guadalajara, un antimonumento en memoria del 5 de junio de 2020, un hecho mejor conocido como "El halconazo Tapatío", cuando la Fiscalía de Jalisco realizó represión y desapariciones forzadas contra jóvenes que se manifestaban por el caso de Giovanni López, quien murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Sin embargo, ayer mismo por la noche, personal del Gobierno de Jalisco retiró del sitio el tótem argumentando que no contaban con los permisos para instalarse ahí, por lo que este martes colectivos protestaron y solicitaron que se vuelva a colocar el antimonumento por lo que simboliza.

En el lugar, donde ya sólo quedaron tornillos, integrantes del colectivo 5 de Junio Memoria dispusieron una pequeña representación al lado de todas las personas que se sumaron con una vela y alumbraron los alrededores tanto como el viento se los permitió.

A las exigencias se sumó la directora de Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco, Alicia García Vázquez quien indicó que:

"Si bien existe una normativa del INAH para la colocación de estructuras y/o esculturas, es necesario decir que, además de los monumentos históricos, el INAH estudia, protege y comparte, las diferentes expresiones culturales y sociales de nuestro país, entre ellas, los movimientos sociales y sus representaciones. Este tipo de esculturas son de carácter temporal y no intervienen en elementos arquitectónicos", externo la directiva.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo solicitó, por medio de su cuenta de Twitter, la devolución íntegra del anti monumento, condenando el hecho de haberlo retirado e indicando que sus actos son revictimizantes.

"Le recordamos a Enrique Alfaro que la instalación del #Antimonumento5J es una iniciativa de sobrevivientes de tortura y desaparición forzada cometida por elementos de la Fiscalia de Jalisco, no se trata “de cualquier persona”. Sus declaraciones son revictimizantes", publicó.

Por su parte el colectivo que encabezó el movimiento refirió que las formas en las que retiraron el antomonumenta por parte de elementos del Gobierno del Estado recuerdan al modus operandi de los criminales en aquella ocasión, "a oscuras y encapuchados". De momento, no se sabe en dónde se resguardó o qué se hizo con él, pero exigieron su inmediata devolución.

"Estamos exigiendo que lo regresen, pero no a un particular, que lo regresen a la plaza donde nosotras y nosotros lo instalamos. Que lo vuelvan a instalar, si tienen vergüenza y si reconocen que cometieron un error al haberlo desinstalado, que lo vuelvan a instalar como tal", expresó Patricia Ortega, representante del grupo.

"No hay razón por la que no puede estar en esta plaza y debemos de considerar que la plaza, de hecho, por llevar el nombre Imelda Virgen, es una plaza que es recuperada por la por la población y por eso es que tiene que estar aquí", dijo Patricia Ortega.

"No nos merecemos el maltrato que nos han dado, y lo vamos a exigir, vamos a exigir que se reinstale el antimonumento en donde nosotros lo dejamos. Esto no ha pasado en ningún lugar, se han puesto en muchos estados de la República y en ningún lado se ha visto que un gobierno lo quite antes de que cumpla siquiera las 24 horas. Es un ejemplo a nivel nacional, el Gobierno del Estado, Jalisco, el honroso primer lugar en haber quitado un anti monumento, el primer lugar, otra vez en feminicidios, en violencia sexual, en personas desaparecidas, en trata en crímenes de odio, tenemos muchos primeros lugares", concluyó.