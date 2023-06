Diversos colectivos de Jalisco se dieron cita en la Plaza de Armas, en el Centro tapatío, para colocar un antimonumento para hacer memoria y conciencia de la represión por parte de autoridades ocurrida en 2020 contra jóvenes que se manifestaban por el caso de Giovanni López, quien murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Tras la ejecución extrajudicial, los jóvenes buscaban manifestarse en junio para pedir justicia, pero al menos 100 elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco privaron de la libertad por algunas horas a decenas de jóvenes que intentaban llegar a las instalaciones de la dependencia en la calle 14 en la colonia Industrial de Guadalajara.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) llamó incluso a los acontecimientos como desapariciones forzadas.

A tres años de lo anterior, integrantes de los colectivos 5 de Junio Memoria, Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, CUCSH No Se Mueve, Justicia para el Pueblo y Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, entre otros señalaron que el propósito del anti monumento es recordar y hacer conciencia de la represión y desaparición forzada de los jóvenes manifestantes en el evento que se conoció popularmente como el "Halconazo Tapatío".

“Lo de entonces de hace tres años nos compete, el suceso de las chicas y chicos que tuvieron que vivir esa terrible experiencia nos compete, nosotros como familiares de los desaparecidos y de todos los que nos han levantado, los que nos han arrebatado y que todavía no tenemos ningún lazo que nos guíe al paradero de más de 20 mil desaparecidos, a todas y todos estos colectivos nos compete, nos unimos y estamos exigiendo que nos hagan caso, la unión hace la fuerza”, afirmó Lourdes Ruiz Bravo cofundadora del colectivo Luz de Esperanza.

Los diversos colectivos lanzaron consignas haciendo memoria de las víctimas, no solo de aquel año 2020, sino que incluyeron las represiones que padecen a manos de las autoridades día con día cuando luchan por dar con sus familiares o exigir justicia por sus casos.

“Es una fecha que nos carcome la piel. Es lo que estamos viviendo y vivimos todos los días, no podemos seguir permitiendo que pase. Los ciudadanos no somos delincuentes y no tenemos por qué ser tratados como tal, en ningún momento o situación en particular; mucho menos en los actos de protesta, manifestación o de libre expresión, es ilegal. Lo repudiamos y alzamos la voz ante ello”, indicó una de las manifestantes de CUCSH no se mueve.

El colectivo 5 de junio Memoria también dijo en un comunicado que la administración actual no ha hecho un trabajo eficiente en la investigación digna en la búsqueda de desaparecidos.

“El hecho de pensar en esa cifra terrible (más de 15 mil personas desaparecidas) debería ser motivo para para que tomemos las calles todos los días exigiendo el regreso de cada una de estas mujeres, hombres y niñas/os (...) Insistimos en visibilizarnos ahora, en tomar nuevamente la palabra, porque ya no queremos sobrevivir, queremos una vida digna, queremos ser realmente libres y anhelamos caminar por la calle sin correr riesgo de desaparecer en manos del crimen organizado o de la policía (¿acaso han actuado diferente?)”, comunicaron.

El tótem incluye al pie de su inscripción un texto donde hacen responsable el Gobierno de Jalisco por los hechos ocurridos durante el "Halconazo Tapatío" los días 4, 5 y 6 de junio de 2020 y apuntaron que las desapariciones y la impunidad siguen presentes en Jalisco, del mismo modo concluyeron con la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.

La placa del antimonumento 5J dice:

“El 5 de junio de 2020 la Fiscalía del Estado desapareció durante horas a un centenar de personas (en el contexto de las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López, quien fue ejecutado extrajudicialmente el 4 de mayo), a pesar de que la CNDH y la FGR atrajeron el caso, las graves violaciones a los Derechos Humanos los días 4, 5 y 6 de junio no han sido debidamente investigadas; tampoco se ha reparado el daño”.

“Responsabilizamos al gobierno de Jalisco por los hechos, apuntando que las desapariciones y la impunidad en el estado continúan. ¡Exigimos la verdad, justicia y reparación integral! Este antimonumento fue colocado por #5deJunioMemoria y colectivos de Jalisco a 5 de junio de 2023”.