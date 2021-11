Habría recursos para Zapotillo y L4, aunque sin etiquetar en presupuesto federal

A pesar de que no se etiqueten recursos en el presupuesto federal para la presa El Zapotillo y las obras de la Línea 4 del Tren Eléctrico (L4), los fondos podrían salir de bolsas generales disponibles para proyectos, afirmó el gobernador de Jalisco.

El mandatario estatal dijo confiar en la palabra del Presidente, que se comprometió con la propuesta de abasto de agua para Guadalajara y la nueva línea de tren, pero apuntó que, en temas presupuestales, hasta no ver no creer. Lamentó la cerrazón de los diputados de Morena y sus aliados que han rechazado hacer modificaciones en los artículos reservados, entre los que estaba la petición de municipios sobre mayores recursos para el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Que no salgan lo recursos etiquetados en el presupuesto, no es el mejor escenario; no es lo óptimo, a mí me gustaría ver la etiqueta ya ahí pero también creo que se pueden encontrar mecanismos para resolverlo sobre la marcha”, comentó.

El titular del Poder Ejecutivo estatal subrayó que lo elemental para 2022 es contar con mil 200 millones de pesos para concretar la articulación entre las presas El Salto, La Red y Calderón, obras con las que la ciudad contaría con un metro cúbico por segundo más, para enfrentar el próximo temporal de estiaje.

Reconoció que aún no está acordado con la Comisión Nacional del Agua el mecanismo para que los municipios de la Región Altos Norte reciban parte de las aguas que almacene la presa El Zapotillo, dijo que ese punto aún no está resuelto.

En el caso de la L4, el gobernador expuso que apuestan por un convenio para establecer el esquema de financiamiento, que no dependería de estar en el paquete presupuestal. Refirió que podría darse algo similar a lo que pasó con los fondos para terminar la Línea 3, que no estaban en el presupuesto del 2020 y se gestionaron en los primeros meses de ese año.

JM