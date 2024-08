En el Congreso de Jalisco se analiza una reforma para regular a los patines eléctricos que circulan por las calles del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), luego que desde hace tiempo este medio de transporte se ha popularizado sin control.

Ante este crecimiento desordenado de los patines eléctricos y su circulación no regulada que, en algunos casos, alcanzan altas velocidades, la iniciativa de ley busca que el desplazamiento en esos artefactos tenga una normativa y algunos se cuestionan si esta legislación contempla la aplicación de multas económicas.

La respuesta es no. La iniciativa de la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, Mónica Magaña, no incluye multas contra los infractores de los reglamentos.

"No es algo que estemos considerando ahorita. Nuestro principal objetivo es no dejar de incentivar que las personas se muevan en transportes alternativos que no sean carros y las multas son todo lo contrario", declaró la diputada emecista. No obstante, las sanciones económicas podrán ser definidas por los municipios, en caso de avalarse la propuesta de Magaña.

¿Qué problemas generan los patines eléctricos?

La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) expuso ayer algunas problemáticas respecto a los patines o scooters eléctricos. Por ejemplo, se detectaron vehículos que circulan a velocidades de hasta 72 kilómetros por hora, pese a existir un límite de 25 kilómetros establecido por la Ley de Movilidad del Estado.

Estos patines que incumplen el reglamento circulan en avenidas como Mariano Otero, Aviación, Circuito JVC o Del Bajío, poniendo en riesgo no solo a sus propietarios sino a los ciudadanos que utilizan estas vialidades.

Otro problema es que los scooters suelen circular en banquetas, ciclovías o avenidas de alto flujo vehicular de forma indistinta, por lo que la iniciativa de Magaña contempla temas al respecto como la seguridad vial y la prevención de accidentes. "Hay que regular, pero sin que eso signifique no incentivar la movilidad no motorizada y sustentable", declaró la diputada local.

La falta de sanciones en la iniciativa de Magaña es un problema para Rafael González Bravo, integrante del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana, quien afirmó que se debe obligar a los usuarios de scooters a cumplir con las condiciones de seguridad.

