Habilitarán espacios de emergencia para atención de mujeres en riesgo

El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) ya prepara la habilitación de al menos dos Centros de Atención para las víctimas de violencia que funjan como espacios de emergencia para recibir a las mujeres, niños, niñas y jóvenes que por alguna situación de violencia extrema deben salir de sus hogares al representar un riesgo para su vida, según informó Erika Loyo Beristáin, titular del IJM.

Los espacios contarán con profesionistas de apoyo y pronta atención a las mujeres violentadas como psicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos quienes podrán acompañarlas en su proceso en lo que se determina la situación de cada una.

En estos espacios, las mujeres podrán ser resguardadas por lapsos de entre 24 y 48 horas, según la situación en la que cada una se encuentre, para posteriormente ser trasladadas a un refugio.

"Esto es fundamental porque mientras buscamos que los refugios se fortalezcan o que algunos ayuntamientos tengan también sus propios refugios, que eso también nos ha faltado, debemos tener cuartos de emergencia en donde por ejemplo, cuando se encuentra a una mujer del Protocolo Alba que ha tenido una situación de violencia familiar, la podamos resguardar en lo que encontramos un refugio", dijo la titular.

Para la realización de estos centros, que estarán listos a partir de 2018, el IJM recibió una ampliación federal de 500 mil pesos, mismos que ya se encuentran etiquetados dentro del diseño del programa presupuestal. Se espera que para el término de la administración, se cuente con al menos ocho de estos espacios en el estado.

Loyo Beristáin agregó que para el próximo año, el IJM va a descentralizarse gracias a la instalación de varias sedes del instituto, en municipios con mayores incidencias de violencia contra la mujer como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno o en la Zona de la Costa, en donde existirá un modelo de centro de atención a víctimas, junto con sus respectivos 'cuartos de emergencia'.

Alerta de Género en Jalisco, avance en materia de las mujeres

Respecto a la solicitud del Ijam a la Secretaría de Gobernación para ampliar la Alerta de Violencia contra las Mujeres, Loyo Beristáin, manifestó que los resultados han sido favorables luego de seis meses de trabajo en conjunto con académicos y organizaciones relacionadas con la petición de la Alerta, como Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en temas como el Protocolo de Feminicidios, el Protocolo Alba y la Guía ILE (interrupción ilegal del embarazo).

"Jalisco está en Alerta desde hace dos años y esto no se acaba con un informe, con unos indicadores o una dictaminación. Ésto ha tomado un pulso muy importante desde que se le visibilizó y desde que desnaturalizó este tema y el punto es que no vamos a desistir porque todavía faltan muchísimas cosas, sobre todo en los temas de acceso a la justicia que significaría lograr que los delitos no queden en la impunidad", dijo Loyo Beristáin, quien agregó que se espera que los productos logrados durante esta administración puedan tener una continuidad durante la siguiente.

Lo anterior, fue dicho en el marco del foro "Ciudades inclusivas para las mujeres, espacios de confianza para todos", en el que también se contó con la participación de Marco Valerio Pérez Golláz, administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad y del investigador de la Universidad de Guadalajara, en el que se dieron a conocer los avances existentes en el estado en materia de seguridad e inclusión de las mujeres.

LS