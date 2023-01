El ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que está listo para buscar la postulación a la presidencia de la Repúlica, si hay condiciones para que el bloque opositor tenga una candidatura ciudadana. El fundador de Si Por México y Unid@s, reiteró que los partidos tienen que abrirse a la ciudadanía y detallar la ruta para construir candidaturas desde la sociedad civil en lo federal y local.

“A donde voy escucho personas que me dicen que me anime (a buscar la candidatura presidencial), hoy estoy trabajando para construir una gran coalición opositora, ya veremos si las condiciones se dan para que haya una candidatura externa, yo estoy listo, pero no estoy aferrado; pero sobre todo estoy empeñado en construir la alternancia en 2024”, expuso.

Sobre la confirmación de la alianza PAN-PRI-PRD, en las próximas elecciones en el Estado de México y Coahuila; señaló que es un paso adelante, pero consideró que de cara a la elección presidencial falta que se sume Movimiento Ciudadano. “Que bueno que se empiecen a dar los pasos para una coalición opositora, tenemos que trabajar para que en esa coalición también esté MC; falta generosidad, diálogo y acuerdos; pero hay tiempo para conseguir todo eso. Es el escenario deseable, el que estén, pero no es un tema que sea insuperable, hay que apostarle a que sí se logre”, comentó.

Añadió que el cambio del país se construye con trabajo desde lo local y destacó las actividades de la agrupación política Confío en México para politizar a la ciudadanía y convocar a la participación en lo público. Subrayó la importancia de los espacios de diálogo en la pluralidad donde pensar diferente no sea motivo de ataques.

México tiene todo para ser un país ganador

EL INFORMADOR/ A. Camacho

Durante un conversatorio organizado por la agrupación Confío En México, el ex presidente de (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther destacó las características que tiene el país para detonar el desarrollo.

“El México ganador lo podemos construir todos con un piso de bienestar en materia de salud, educación, vivienda y seguridad; también con oportunidades de prosperidad individual. Un país donde todos tengan lo necesario y los que más se esfuerzan puedan tener más. Somos aspiracionistas orgullosamente y estamos buscando un mejor país a través del desarrollo de todos nosotros” Hoy estamos ante la gran oportunidad de dar un salto cuántico y construir un México ganador, y a la siguiente generación entregarle un México ganador”, señaló.

De Hoyos Walther argumentó que tras la pandemia hay un nuevo orden económico con cambios en las cadenas de suministros, más los conflictos geopolíticos con China y Rusia; que ofrecen a México posicionarse mejor.

Al foro acudieron los gobernadores Carlos Rivera Aceves, Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez. Los diputados federales de Movimiento Ciudadano Sergio Barrera y Mauro Garza. La presidenta del PAN Jalisco, Diana González; los panistas Rodolfo Ocampo, Miguel Monraz, Fernando Garza, Fernando Guzmán, Antonio Gloria. Los priistas Verónica Flores, Idolina Cosio y Leobardo Alcalá; entre otros liderazgos.

FS