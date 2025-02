El Ayuntamiento de Guadalajara, a través del Centro de Integración Animal (CIA), ofrece esterilización gratuita para perros y gatos como parte de una campaña de cuidado de mascotas, a fin de evitar la sobrepoblación y el abandono de los animales.

Para agendar una cita se debe llamar al número 33 1596 3337, en un horario de las 8:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. La mascota debe ser mayor a seis meses, contar con todas sus vacunas y tener un buen estado de salud; que no estén gestando ni lactando, que no tengan pulgas o garrapatas y que no sean braquiocefálicos, padecimiento que afecta las vías respiratorias, porque puede derivar en complicaciones con el uso de la anestesia.

También debe acudir con un ayuno mínimo de 12 horas de agua y alimento, así como con una cobija, pues al salir de la cirugía disminuye su temperatura corporal y están en riesgo de sufrir hipotermia, y una caja transportadora. El procedimiento se llevará a cabo el 25 de febrero en el Museo de Globo, ubicado en avenida 5 de febrero, en la colonia Las Conchas.

"(La iniciativa nace) con el mismo interés de las personas de cuidar a sus mascotas, de evitar la sobrepoblación. Entonces nosotros apoyamos en ese tema para evitar también problemas sanitarios por tanto abandono y heces en la calle", detalló Shanty Salmerón Uribe, jefa del Centro de Integración Animal.

El cupo límite para esta primera jornada es de 100 personas y, a la fecha, ya cuentan con 50 registros, por lo que la titular del CIA hizo un llamado a registrarse antes del 24 de este mes. Además, especialistas del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Jalisco ofrecerán pláticas informativas y de tenencia responsable de mascotas, en las que se abordará la importancia de que tengan una buena vacunación y desparasitación, los cuidados y las enfermedades que pueden llegar a padecer.

En el CIA también se ofrecen consultas médicas, desparasitación y vacunación a bajo costo, en caso de desear que la mascota tenga un seguimiento después de su esterilización. Salmerón Uribe adelantó que esta campaña se extenderá a más puntos de la ciudad, con el fin de que más personas puedan acceder al beneficio.

