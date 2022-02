Guadalajara celebra su aniversario 480 con evento cultural de mestizaje

En Plaza Fundadores la mañana de hoy lunes se llevó a cabo el evento “Encuentro de dos culturas, nuestras raíces y lazos que nos unen” para celebrar el aniversario 480 de Guadalajara, en el punto donde está la escultura de Francisco Tenamaxtli.

Hoy celebramos el aniversario 480 de esta bella ciudad, en la que cada rincón está lleno de tradiciones, música, folclor y cultura. Felicidades a las y los tapatíos por sentirse orgullosos de vivir en este hermoso lugar que cada día queremos más. ¡#FelizCumpleGDL! pic.twitter.com/H22IHiFpbQ — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) February 14, 2022

En el evento estuvieron presentes, el secretario general de gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza; Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Ibarra Pedroza explicó la historia de la fundación de Guadalajara, que previo a su asentamiento definitivo en el Valle de Atemajac tuvo tres intentos más para su establecimiento en lo que ahora se conocen como Nochistlán, Tonalá e Ixtlahuacán del Río.

“Somos fruto de un mestizaje, orgullosamente, en esa síntesis tenemos que construir un mejor porvenir para todas nuestras comunidades, sin exclusión ni marginación”

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, destacó la importancia de que participen los pueblos indígenas en la celebración de la Ciudad, y que los tapatíos cuiden su metrópoli.

“La verdad yo soy una persona que viví, he crecido en esta ciudad que me ha dado muchísimo, hoy tener el honor de ser el alcalde en estos 480 años es para mí un privilegio enorme. Guadalajara es una ciudad con grandes retos, hermosa, como tapatíos y tapatías nos ha dado muchísimo y tenemos que agradecerle, la ciudad se construye por ser mejores ciudadanos en el día a día, hoy es una fecha importante para solicitar el apoyo de la ciudadanía, como alcalde pide ese apoyo, para que en los pequeños detalles podamos regalarle todos los días algo, no tiremos basura, ser amables, agradecerles a policías y de aseo público, ayudar a personas de situación de calle”, señaló.

Posteriormente, Lemus Navarro, en compañía de Enrique Ibarra realizaron Guardias de Honor en los bustos de Beatriz Hernández y Miguel de Ibarra, fundadores de la ciudad.

Enfrente de la Rotonda de los Jaliscienses, Ilustres un ensamble entre los mariachis Imperial, Cocula y Fletes cantaron Guadalajara, Guadalajara y las mañanitas.

A los ciudadanos que estuvieron por la zona, la Cámara de Comercio de Guadalajara les regaló pan picón y chocolate caliente.

GC