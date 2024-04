La youtuber coreana Cocinando Corea sigue buscando los mejores lugares para comer en Guadalajara. La cuenta que comenzó buscando dar a conocer las características de la grastronomía coreana en español cuenta con varios videos de recomendaciones culinarias dentro de la perla tapatía. El último video en esta línea muestra las mejores panaderías de la capital jalisciense.

Banetto

El primer lugar visitado es Banetto. Una panadería ubicada en Ladrón de Guevara que ofrece pan artesanal de estilo europeo, bollería y pan salado de masa madre. El lugar también cuenta con barra de cafetería para que puedas acompañar tus alimentos con este duo perfecto.

Los panes recomendados por la youtuber fueron

Media luna

Pan con crema de espresso

Rol de canela

Brownie

Baguette

La dirección es C. Justo Sierra 2117-local 4, Ladrón de Guevara. El horario es de lunes a viernes de 8:30 am a 8:30 pm, sábados y domingos de 9 am a 4 pm.

Karmele

Esta panedería cuenta con el mejor cheesecake en el mercado. Además, la youtuber mencionó que este lugar es imperdible si se visita Guadalajara.

Los panes recomendados son

Karmelito de chocolate con avellana

Tarta de queso

Nudo de nuez

Birote

Bagels

La dirección es Av. José María Morelos 2279A, Arcos Vallarta. El horario es de lunes a viernes de 7:45 am a 8 pm y sábados de 8:30 am a 3 pm.

Leonela Bistro

Aquí resaltaron el ambiente, el espacio y la comodidad del lugar.

Pan con plátano macho

Dátil con higo

Blueberry

La dirección es C. Emeterio Robles Gil 247, Col Americana. El horario es de lunes a domingo de 8 am a 3:30 pm.

¿Los conoces? Visita estos lugares y disfruta de un pan con café.

OB