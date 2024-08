La tarde de este viernes en Guadalajara se llevó a cabo una caminata solidaria, compuesta por personas sobrevivientes de violencia sexual infantil. Comenzaron a reunirse a las 16:00 horas en la plazoleta adjunta a los Arcos de Guadalajara, ubicada en la avenida Vallarta, y hacia las 16:30 de la tarde salieron y tomaron la vialidad con carteles en mano para visibilizar esta causa.

“El día de hoy en todo el País, debido a que es el 9 de agosto el Día de Solidaridad de Sobrevivientes de Violencia Sexual Infantil”, llevamos a cabo este movimiento que se hace a nivel Latinoamérica, que se llama 'Movimiento Valientes'.

El día de hoy en Argentina, en Ecuador, en Ciudad de México, en San José del Cabo, en Querétaro, en Puebla, en todos lados estamos caminando por esta causa. Es la primera caminata que se hace, así que esperemos el año que entra también volver a acompañarles” , manifestó Mayra Hernández, fundadora e integrante del colectivo Back Home.

Dijo, es lamentable que este delito suele ser muy frecuente en las familias mexicanas, ya que se estima que más del 70% ocurre dentro de las familias.

“El día de hoy es para visibilizar la voz de las personas sobrevivientes. Algunos de los carteles que traemos son palabras de ellas y ellos mismos. Y es simplemente para que también como ciudadanía alzar la voz para que, si saben que algo así está pasando, no nos quedemos callados por ese secreto familiar que durante tantos años ha pasado.

De acuerdo con datos de la Fiscalía de Jalisco obtenidos a través de Transparencia, en los últimos cinco años las denuncias por abuso sexual de menores se duplicaron : 2019 concluyó con dos mil 588 denuncias por este ilícito, mientras que 2023 cerró con cinco mil 166, es decir, al menos 14 casos diarios en promedio, considerando solo aquellas situaciones que sí se denunciaron ante las autoridades estatales.

“En caso de vivir una situación en Jalisco, el primer paso que tienen que hacer es acudir a Ciudad Niñez o al DIF, y de ahí serán canalizados justamente a Ciudad Niñez. Ahí se les va a atender con la denuncia, con la asesoría legal y con la asesoría psicológica para poder abrir una carpeta de investigación, para poder también en caso de que lo necesiten medidas de protección y más que nada el acompañamiento a los niños y niñas en estos casos y más psicológico también”, explicó Mayra respecto del protocolo de atención para iniciar una denuncia.

Sin embargo, añadió, Back Home también está en la disposición de acompañar a las víctimas.

“Creo que cualquier denuncia, sin un acompañamiento puede ser algo difícil porque pues tal vez hay muchas veces que les digan palabras que no entiendan o procesos que tal vez también no comprendan, y es importante el acompañamiento. Hay varias organizaciones que se dedican a este tema. Nosotras como Back Home también les ofrecemos la asesoría legal y psicológica gratuita para poder acudir a hacer esa denuncia y dar el acompañamiento durante todo el proceso , porque son procesos largos, no son procesos que vaya uno a entrar y salir a la hora. Entonces el acompañamiento más que nada humano es importante para poder pues llegar a la justicia y que todas las vidas de niños y niñas no se vean violentadas”, finalizó Mayra Hernández.

En caso de requerir apoyo en este sentido, las y los interesados pueden escribir a las redes sociales de la organización en es @BackHomeMX, donde se les atenderá y acompañará.



YC