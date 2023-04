Debido a la vasta presencia de ciudadanos en las oficinas del Consulado de Estados Unidos sobre la avenida Unión, taxistas hacen sitio informal sobre la vialidad en espera de pasajeros que salgan de las oficinas lo que termina reduciendo el flujo vial a un solo carril en dirección sur.

TE PUEDE INTERESAR: Las 7 claves de la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero

Desde tempranas horas se puede observar como taxis dan varias vueltas por la avenida en la espera de conseguir pasaje sin mayor esfuerzo, incluso hay quienes se quedan estacionados durante varios minutos sin importar estorbar el flujo vehicular.

“Aquí siempre es lo mismo y a veces hasta andan chocando, porque se quedan aquí mucho tiempo, andan cazando a ver quien les pide el servicio y no les importa si hacen tráfico”, aseguró Jaime Ramírez, vendedor de frutas sobre la calle Miguel Lerdo Tejada. En el sitio no hay presencia de agentes viales ni uniformados que sofoquen el tráfico en la zona, a pesar de que fuera del Centro de Atención a Solicitantes está un elemento de la Policía de Guadalajara, este no da atención vial.

Además de mantenerse sobre el rodamiento vehicular, los taxistas se estacionan sobre las banquetas a unos metros del sitio hasta que sale algún pasajero o al paso de algunos minutos para reanudar la vuelta.

LEE: Ricardo Villanueva se descarta como candidato para 2024