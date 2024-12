Viven debajo de los puentes, en casas de cartón, a veces tienen un poquito de fortuna y comen más de una vez al día. Duermen donde la noche, la autoridad y la suerte se los permite. Son los que no tienen casa ni familia que los apoye. Son las dos mil 521 personas que viven en condiciones de calle en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ante este panorama, son varias las asociaciones civiles y los esfuerzos de las autoridades del municipio y del Estado que buscan apoyarlos, pero no siempre es suficiente, pues estas personas “no solamente tienen hambre en diciembre: ellos tienen hambre todo el año”, señaló Miriam Lamas, coordinadora de la Brigada 12.

Manuel Rodríguez, de 52 años, es de Michoacán y desde hace cinco años vive en los portales del Centro de Guadalajara. Perdió su empleo y sus hijos ya no hablan con él tras una disputa. Desde entonces, todas las noches duerme en la calle. “No, yo ya no tengo nada y todas las noches me quiero morir. No tengo trabajo y mis hijos ya no me hablan, entonces, ¿para qué? (…). A veces viene gente del gobierno y nos da una cobija o ropa, pero nada más. Los policías nos corren, entonces tenemos que dormir en donde se pueda, pero a veces también nos asaltan. La verdad sí está muy duro estar aquí todos los días y la gente no nos ve, como si no existiéramos”.

El Gobierno de Jalisco destinó este año 16 millones 750 mil pesos para proteger a las personas en situación de calle durante la temporada invernal, con los que se entregaran 29 mil apoyos, algunos de ellos comida y un techo bajo el cual dormir. El DIF Jalisco, por su parte, ya entregó despensas, cobertores, kits de higiene personal, catres y colchonetas en 94 municipios.

Activistas como Álvaro Quiroz, de Brigada 12, y Otilia Arellano, de Amigos Trabajando en Cruceros, han señalado que los esfuerzos actuales son insuficientes. La atención a los niños en situación de calle suele ser estacional y carece de continuidad debido a la falta de recursos, personal capacitado y programas efectivos. Esto perpetúa la vulnerabilidad de los menores, dejándolos expuestos a riesgos como adicciones, explotación y la exclusión de servicios esenciales como la educación y la salud.

Montserrat López, de 60 años, hace compañía a Manuel. Mencionó que ambos duermen juntos para cuidarse en las noches, pero en el día cada quien va a su esquina para pedir dinero. Originaria de Puebla, comentó que desde que perdió a su bebé en el embarazo se deprimió, por lo que perdió su trabajo. No recuerda si tiene hijos ni familia; sólo a su madre, Verónica, que murió hace 20 años. Montserrat aún tiene la esperanza de volver a embarazarse para “traer más alegría al mundo”.

“Yo saco como 50 pesos diarios y a veces los comparto con el buen Manuel para que tenga algo de comer, porque siempre anda triste. Pero pues otra veces nadie nos da nada y ni modo, nos aguantamos. Yo le dijo que hay que ser fuertes, Dios y la Virgencita nunca abandonan a uno, y siempre les pido que me regresen al bebé que perdí. Era mi tesoro y ya no está, se fue. Otro hijo sería una alegría, una bendición, algo por lo que levantarse todas las mañanas y pedir limosna, ¿no?”.

Ricardo Fletes Corona, profesor de la UdeG, mencionó que el gobernador del Estado, Pablo Lemus, y su esposa, Maye Villa, presidenta del DIF, ya conocen la problemática, por lo que espera que ambos puedan resolver el problema de raíz. De hecho, el DIF presentó la campaña “Navidad en Armonía”, centrada en priorizar la salud mental como estrategia para abordar la situación.

CT