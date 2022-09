Guadalajara: Recibe primera mujer ciclopolicía reconocimiento por sus años de servicio

Adriana Herrera Núñez es Licenciada en Turismo. Entró a la Comisaría de Guadalajara en 1993 cuando se conformó la Policía Turística, atraída por la oportunidad de poder aplicar sus conocimientos para el servicio de las y los tapatíos y de todas aquellas personas que visitan la ciudad.

Al estar dentro de la corporación, Adriana comenzó a ver cómo operaban de manera reactiva los agrupamientos “Lobos” y los “Centauros”, a donde dijo, era muy complicado entrar, y su objetivo fue entonces llegar a ser como ellos.

Poco a poco fue creciendo dentro de la Comisaría tapatía, pasando por agrupamientos como el grupo “Águilas”, “Aries”, una de las primeras corporaciones conformadas solo por mujeres, UREPAZ. Ella fue la primer ciclopolicía mujer cuando esta unidad fue formada en 1996.

“¡Qué viva la Policía de Guadalajara en este 148 Aniversario! ¡Qué viva esta bellísima Ciudad de Guadalajara!”, destacó el presidente municipal, @PabloLemusN. pic.twitter.com/IdhPUWx4pf — Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) September 30, 2022

En el 2005 logró entonces entrar a los “Lobos”, donde soñó estar en sus inicios, pero siguió avanzando y capacitándose, hasta llegar a ser una tiradora “selecta” certificada, e incluso ha competido en representación de la Comisaría tapatía.

“Ahorita estoy asignada a la Policía Metropolitana, pero espero me consideren para regresar, porque yo quiero cerrar mi ciclo aquí en la Policía de Guadalajara, no prestada”, contó.

Madre de dos hijos, una de 25 y uno de 20 años, Adriana asegura que ellos han sido su motivación y apoyo, porque nunca le han cuestionado o reclamado por trabajar, pues incluso llegó a ser escolta del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. “Ellos me han aguantado, se han portado muy bien conmigo y gracias a eso he podido desempeñarme aquí”. añadió.

Este viernes, Adriana formó parte de los 251 policías condecorados por sus años de trabajo dentro de la corporación, por lo cual dijo, se siente muy orgullosa. “No me lo esperaba, porque no soy nada más yo, hoy hay muchos compañeros que lo merecían mucho”, dijo la mujer policía.

Ella lamentó que la ciudadanía todavía tenga un estigma hacia las y los policías, e incluso llegue a tacharles de ignorantes, cuando la gran mayoría de las y los elementos tienen al menos una carrera, como ella, quien es Licenciada en Turismo y Abogada.

“Hay compañeros aquí que son médicos, personas con maestría; los policías no son ignorantes. Segundo, no cualquiera está dispuesto a arriesgar su vida por la vida o el dinero de otra persona, porque hay veces que vemos que están robando y no hacemos nada, pero como policías no pensamos 'me están pagando', es algo que ya tenemos. En cualquier parte va a haber dos lados de la moneda, hay luz y hay oscuridad, pero tratemos siempre de que gane la luz”, finalizó Adriana.

De los 251 elementos galardonados este viernes en un evento protocolario llevado a cabo en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, 238 lo recibieron por sus 25 años de servicio dentro de la corporación, mientras que 13 más fueron condecorados por sus 30 años de labor.

A las y los oficiales se les entregó una medalla, una placa y un diploma “bajo los lineamientos establecidos por la Comisión de Honor y Justicia en coordinación con la Comisión Municipal de Carrera Policial”.

El evento fue presidido por el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien estuvo acompañado por el comisario Juan Pablo Hernández; las diputadas locales del Congreso del Estado, Claudia Salas Rodríguez y Rocío Aguilar Tejada; la regidora tapatía, Mariana Fernández Ramírez; el coordinador Intermunicipal de Seguridad de Guadalajara y Zapopan, Roberto Alarcón Estrada y el presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, Iker Frangie Martínez Gallardo.

JM