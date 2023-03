Tras darse a conocer la iniciativa del regidor tapatío, Luis Cisneros, sobre cambiarle el nombre a la ciudad por Guadalajara de Alcalde, en honor a Fray Antonio Alcalde, se ha generado una polémica sobre si es una propuesta necesaria o no.

Al respecto, los tapatíos entrevistados por EL INFORMADOR coincidieron en que la ciudad no debería tener un apellido y que hay temas más importantes a los cuales el Gobierno debería darles prioridad.

"Hay temas más interesantes en los que se debe de enfocar la autoridad, siento que no es relevante", compartió un tapatío.

"Pues me gusta que sea Guadalajara, que no lo cambien, eso no sirve, porque Guadalajara es Guadalajara", dijo insistente la señora Socorro.

"Guadalajara es Guadalajara, si le agregan el apellido de alcalde no me afecta, no me interesa en lo personal, seguirá siendo Guadalajara y no veo relevante su impacto", aseveró Gustavo, comerciante de la zona centro e indicó que el nombre ya está consolidado.

"Sí es un personaje importante (Fray Antonio Alcalde) pero no veo la necesidad de alterar el nombre de Guadalajara que ya tiene muchos años y que la gente lo conoce así", sentenció Maria Cisneros.

"No es necesario que aunque sí era relevante Fray Antonio alcalde siento que hay personas que han aportado también más a la historia de Guadalajara y que por lo tanto no debería tener un apellido, además se supone que es un estado laico", precisó Karina Ramírez.

"No, la verdad está mucho mejor así como está Guadalajara, por tradición, ya la conocemos todos creo que como que estamos acostumbrados a un solo nombre, es como Tlaquepaque, no usamos su nombre completo", señaló Armando.

"La verdad a mí no me gusta nada, siento que está muy bien así el hombre Guadalajara, porque es muy conocido en el país, es una ciudad muy grande y muy importante y que le cambien el nombre para que suene, no sé como si fuera un pueblo, diría que no está bien. Compartió Dario.

Aunque nada se ha pactado sobre el cambio de nombre, el rumor se ha esparcido entre la población tapatía y han generado un movimiento en redes sociales llamado #GDLNoSeToca.

Con el uso del hashtag #GDLNoSeToca ciudadanos de Guadalajara afirma en internet que están en desacuerdo en cambiarle el nombre al municipio. Desde Twitter alegan tener más problemas como comunidad de los que el gobierno debe hacerse cargo en lugar de pensar en alterar el icónico nombre de la ciudad.

"No, estamos de acuerdo, el nombre de nuestra cuidad es reconocido en todo el mundo, a parte de que no olvidemos su significado y su historia…", publicó Karen Lara (@karenlabonita1).

"En un país laico, en el siglo XXI, en un momento histórico donde se lucha por el respeto a la diversidad y la igualdad entre Hombres y Mujeres se les ocurre proponer cambiar el nombre a #Guadalajara en honor a un Obispo... brillantes, en verdad brillantes", expusó el usuario @LaSo_Con_S

En común todos coinciden que no es una gran idea y personalidades, como el propio cardenal de Guadalajara, Francisco Roble Ortega, reconocieron que no hace falta cambiarle el nombre a la ciudad en honor a Alcalde y que basta únicamente con recordar su trayectoria