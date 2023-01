El próximo martes 10 de enero se inaugurará de manera oficial el nuevo C5 de Guadalajara, así lo anunció el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro.

A pesar de que el sistema de inteligencia comenzó a operar desde el pasado domingo 1 de enero, será hasta la próxima semana que el edil aperture el espacio a la ciudadanía por medio de una presentación oficial.

El edil apuntó que desde la semana pasada se realizaron las pruebas de monitoreo suficientes, por los cuales se certificó que el centro de vigilancia funciona sin mayores inconvenientes y que servirá como un centro de inteligencia.

“No es un big brother de la policía para saber qué pasó en una determinada situación de sacar los videos, no, no, desde el C5 se va a hacer un trabajo de inteligencia policial para conocer qué es lo que pasa en la ciudad, como en el tema de robo de vehículos, dónde los almacenan, cómo lo sacan de la ciudad y entonces no detectar solamente al que roba del vehículo sino detectar a líder de la banda para poderlo desarticular, ese es el trabajo de inteligencia que ahora ya vamos a poder hacer en la policía”, comentó.

Lemus Navarro se negó a dar a conocer la información con respecto a la inversión por parte del municipio, pero resaltó que los pormenores de la licitación, así como detalles de la compra de equipamento serán públicos en próximos días.

JM