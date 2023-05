El Cardenal Francisco Robles Ortega celebró en el Santuario de los Mártires de Cristo Rey el nombramiento de 33 nuevos sacerdotes, quienes de ahora en adelante asumirán la responsabilidad de concretar los sacramentos de la fe católica como lo son el bautismo, la eucaristía, la confesión, la unción de enfermos y el matrimonio.

Con la imposición de manos, el Cardenal de Guadalajara concluyó la formación de los candidatos y los consagró como sacerdotes tras, por lo menos, 7 años de estudio en el seminario.

Además se les entregó la estola, la casulla y un cáliz propio a todos los nuevos presbíteros como parte de los símbolos de su servicio.

“Estoy muy contento de compartir esta alegría junto con mis compañeros este don merecido del sacerdocio que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Pues nos queda más que pedir a Dios que nos ayude a cumplir con esta misión de hacer fieles y a seguir llevando a las personas más necesitadas está obra de Dios para ellos”, comentó Manuel Padilla, neo presbítero.

“Estamos agradecidos con el Señor, porque nos dio un hijo a su servicio, ojalá puede hacer un gran trabajo en su nombre, es muy querido en nuestra comunidad, así que hemos venido todos a celebrarlo antes de que sea enviado a donde lo requieran”, afirmó la madre del iniciado.

Por otro lado, el Cardenal Francisco Robles se dirigió a los recién nombrados incitandolos a no dejarse llevar por el nuevo rango o puesto, sino que que se entregarán a una labor de servicio por los demás:“No se les olvide, no piensen en el ascenso por el ascenso, el mejor puesto, el mejor, lugar, el mejor destino, la mejor parroquia, el mejor párroco, la mejor comunidad, no pensemos en eso, pensemos en abajarnos como lo hizo Cristo y servir, comenzando por el más pobre, por el más abandonado, por el más sufriente y por el que más necesita de la luz y del auxilio de Dios”, solicitó en Cardenal.

Con el nuevo grupo de presbíteros (33) y los diáconos ordenados (14), suman en total 47 los nuevos integrantes al servicio de la fe católica en Guadalajara y que pronto serán destinados a sus nuevas misiones en favor de las labores de la diócesis y quienes más lo requieran en la fe.