En Guadalajara existen árboles tan antiguos, que ya estaban aquí incluso desde antes de que nuestra ciudad se llamara como se llama. Árboles que han visto nacer y morir a incontables generaciones, árboles que han atestiguado infinidad de atardeceres, árboles que han presenciado en el silencio de sus hojas las calamidades de los hombres.

Árboles que ya estaban en Guadalajara cuando la Calzada Independencia no era una avenida sino un río, árboles que ya florecían cuando el Agua Azul eran manantiales de agua fresca, árboles cuyo follaje ya daba sombra aún desde mucho antes de que a Guadalajara llegara siquiera el ferrocarril, y árboles que no hacían más que esperar la primavera mientras Porfirio Díaz se consumía en el fuego lento de su presidencia eterna.

La Academia Mexicana de Paisaje (ACAMPA) el Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara, se dieron la tarea de seleccionar a los árboles "patrimoniales" de Guadalajara, los cuales se destacan por su relevancia histórica, cultural, y por el encanto que otorgan a las calles de la ciudad. Entre estas categorizaciones, se encuentran también los que son considerados los árboles más antiguos de Guadalajara, entre los que se encontrarían los siguientes:

Higuera Negra

Higuera Negra (Ficus Crocata), localizado en la calle Volcán San Francisco, en Huentitán El Bajo, en la Parroquia del Señor de la Ascención. Según el registro, este árbol tiene un aproximado de 284 años: casi tres siglos. Tiene 1.35 metros de grosor, y 20 de altura. No es un árbol monumental ni desbordado en ramajes indómitos, a simple vista parece un árbol como cualquier otro, pero ya estaba en Guadalajara desde 1735, aún desde antes de que aconteciera la Guerra de Independencia, aun desde mucho antes de que Miguel Hidalgo aboliera la esclavitud en nuestras tierras.

Camichín, o el árbol del Vampiro del Panteón de Belén

Se encuentra en el interior del Panteón de Belén, y tiene 135 años según la Dirección de Medio Ambiente. Tiene una altura aproximada de 15 metros, y emerge entre la tumba de piedra en donde yace, según la leyenda, un vampiro que aterrorizó los ayeres de Guadalajara.

El árbol sería la estaca con la que los tapatíos del siglo XIX dieron muerte al vampiro. La leyenda indica que, una vez el árbol caiga, el vampiro regresará.

El Zalate de la Garita

En cierto sentido, el Zalate de la Garita podría ser el árbol más antiguo de Guadalajara, con casi 500 años de existencia. No obstante, el árbol original fue derribado por una tormenta en 1992, y lo que hoy queda de él no es más que una estaca o extensión del árbol original, por lo que ya no se le considera el más viejo de nuestra ciudad.

Se encuentra en el interior de la primaria no. 86 "República Panamá", en la colonia El Retiro. Según la placa que acompaña al árbol, el ejemplar fue establecido en 1517, junto a la Garita de Buenavista, de donde salía la gente rumbo a Zacatecas por el camino de Huentitán. Según los dichos del barrio, de las ramas del zalate original colgaban a los bandoleros de la revolución y de la guerra cristera.

Sobre la calle, a un costado del zalate, puede apreciarse uno de los pilares antiguos de la Garita, todavía en pie.

