Una capilla asoma la parte de arriba de su fachada ya desgastada entre los locales de la calle Álvaro Obregón.

Pocos saben que está ahí, muchos menos conocen su historia, a pesar de que es un inmueble con valor histórico y patrimonial.

Se trata de la Capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que tiene más de 70 años atrapada, y que el Gobierno de Guadalajara busca recuperar de la mano con el Instututo Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Se aprecia la parte superior de la capilla por arriba de los locales; no hay acceso a nivel de calle. EL INFORMADOR / A. CAMACHO

Piden rescatar la capilla

Paseantes y locatarios coincidieron en que es importante para la historia de Guadalajara la restauración del recinto que se ubica en la calle de Álvaro Obregón 188, entre Cabañas, José Antonio Torres y Giganteses.

"Me gustaría saber su historia, cuándo la hicieron, para qué se usaba. Es un lugar por donde paso seguido y si la pusieran como museo seguro la visitaría”

“Está bien que la rescaten porque ni la había visto, está escondida. Le pusieron locales adelante, no se ve. Está escondida y yo vivo aquí y nunca la había visto. Paso al menos una vez a la semana por aquí y no sabía que estaba ahí”, compartió asombrado Hector Barrios.

Expresó que en lugar de los negocios, debieron rescatar la Capilla para acercar a los tapatíos a su historia y cultura en lugar de poner locales al frente.

La capilla fue construida en 1925 y quedó atrapada entre locales comerciales. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO

Ni los locatarios saben de su existencia

“Hace un año que sé de la Capilla y tengo dos años trabajando aquí. Así fue que le tomamos importancia, pero no investigué su historia. Se me hace buena idea que lo quieran rescatar, a mí me gustaría entrar y conocerlo”, compartió Luisa González, quien trabaja en la zona.

Mientras que Jesús, quien sabe del lugar desde hace cinco años, coincidió en que le gustaría que lo “sacaran” de donde está porque la mayoría no sabe que está ahí.

“Es una cosa que no tiene mucha atracción porque no se ve y también deberían contar la historia para que la gente supiera. Hay mucha historia y estaría bien que lo sacaran porque ahorita es como una cosa perdida”, dijo.

¿Cuál es la historia de la capilla?

El presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, compartió que la Capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa fue construida en 1925.

En 1944 quedó ratificado como propiedad federal. Sin embargo, en 1950 el gobierno del Estado de Jalisco lo donó de forma ilegal al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, desde el 5 de mayo de ese año, el partido comenzó a usarlo como sede de oficinas.

Fue entonces que comenzaron a vender partes de ese terreno, construyendo alrededor locales comerciales, que impiden que a simple vista, se pueda apreciar.

Desde el aire, la capilla se observa visiblemente descuidada y abandonada por las autoridades. EL INFORMADOR A. NAVARRO

¿Qué planes proyectan para el inmueble?

El alcalde Pablo Lemus aseguró que ya se trabaja de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder restaurarla y que nuevamente sea contemplada por la ciudadanía a través de dos vías: indemnizar a uno de los propietarios de los locales para que permita el paso directo o hacer una demanda por el derecho de paso hacia esta propiedad federal.