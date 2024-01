Aunque se tenía previsto el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudiera a Jalisco el pasado 27 de diciembre para inaugurar las obras para dotar de más agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), esto no ocurrió debido a un atraso en la llegada de equipos, según dio a conocer a inicios de mes el gobernador de Jalisco.

Sin embargo, el mandatario estatal aseveró, pese a dicho retraso en la obra que forma parte de la planta de bombeo de la Presa El Salto, esto ya está solventado, y está listo para comenzar a bombear agua la primera semana del próximo mes, aun cuando no se cuente con la asistencia del Ejecutivo Federal para una inauguración de protocolo.

"Hoy está aquí Germán Martínez (director de la Conagua) en un recorrido técnico para hacer la última evaluación, y yo podría decir les que estaremos ya en condiciones de ya bombear agua de la Presa El Salto a la Presa Calderón en la primer semana de febrero", manifestó el gobernador de Jalisco.

A partir de esto, insistió, se estará generando un metro cúbico por segundo más de agua que llegará a la Metrópoli, lo cual "permitirá estabilizar la Presa Calderón y evitar que haya un tema de desabasto del líquido durante el próximo estiaje que está por llegar".

Añadió, el cierre hidráulico de la Presa El Zapotillo está terminado en mayo para que empiece a almacenar agua en la próxima temporada de lluvias.

"El Presidente no ha confirmado visita (a Jalisco), pero lo que podemos adelantar es que el trabajo de bombeo va a iniciar independientemente que no haya una inauguración formal. La primer semana de febrero empezamos a bombear ya el agua a La Presa El Salto para que esto no se atrase, y ya el Presidente definirá su agenda cuándo estará aquí para el acto inaugural", añadió el mandatario estatal.

Ante una de las dudas frecuentes de especialistas en materia de agua sobre si la Cuenca del Río Verde, responsable del abasto de agua a las presas, tiene agua suficiente para poder echar a andar el sistema, luego de que el temporal pasado fuera escaso, el gobernador aseveró que solo se trató un debate sobre el proyecto pues "se cuenta con el soporte técnico" que indica, por otra parte, que la Presa El Salto está al 93% de su capacidad, mientras que la de Calderón "es la que tiene más presión debido a que está al 30% de su capacidad".

"El poder bombear agua a partir de la primera semana de febrero es lo que nos va a permitir equilibrarlo, e insisto, evitar que haya problemas en la temporada de estiaje. Lo que estamos buscando con esto es que haya agua suficiente para la ciudad y que en el estiaje se puedan evitar los tandeos que vivimos en 2021", dijo.

Sin embargo, puntualizó, esto no quiere decir que se pueda dar un uso desmedido al recurso.

"Tenemos que enviar un mensaje muy fuerte a las y los jaliscienses, y en particular a las y los tapatíos, para hacerles entender que será un año muy duro, con una sequía muy fuerte; que hay poca agua, aunque se han hecho obras para evitar desabasto, pero que esto no significa que se pierda de vista la importancia de hacer un cuidado del agua y manejo racional en cada familia. Es un asunto de conciencia, de entender que estamos viviendo tres años de sequía histórica en Jalisco", finalizó el gobernador.

