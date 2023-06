Las campañas electorales para el 2024 deberían comenzar hasta el próximo mes de septiembre, sin embargo, ya han comenzado movilizaciones no oficiales para apoyar a los próximos candidatos a la presidencia del país.

Ante esto, el Cardenal Francisco Robles Ortega señaló que el tema de las corcholatas ha desviado la atención de los problemas importantes de la sociedad.

“Los cargos políticos se han adelantado mucho y esto no solo ocasiona un distractor de los verdaderos problemas que estamos viviendo, no solo es distractor, sino también es motivo de rezago, es decir de no enfrentar de cara a los problemas, que ya estamos teniendo”, declaró el líder religioso.

Destacó que aunque el proceso electoral y la participación ciudadana es importante para que el pueblo pueda elegir bien a sus gobernantes, el proceso de campaña se ha sustentando en promesas y no en soluciones.

“Pareciera que los problemas no los van a resolver los que están, sino los que vienen, y qué tal que nos llevemos la sorpresa de que los que vengan para el 2024 van a estar ocupados en culpar a los que están ahora y nunca vamos a tener solución".

Dijo entonces que lo incorrecto de estos procesos adelantados es "que por una parte nos distraen y por otra parte se desentienden de lo que es verdaderamente urgente y prioritario”, precisó.

Por lo anteriro pidió que los procesos previos a las elecciones no sean “una cortina de humo” frente a los problemas, sino oportunidades para detectar y diagnosticar las necesidades de la población, por lo que solicitó prudencia y responsabilidad a los feligreses para ser miembros activos de la democracia y atender los problemas que aquejan a la comunidad.