Vaya susto se sacó el conductor de un vehículo Chevy, el cual comenzó a incendiarse de manera repentina ante los ojos de propios y extraños; los hechos sobre la avenida Javier Mina, entre Mariano Jiménez y Clavel, en el municipio de Guadalajara.

Fue la tarde de este miércoles, cuando una de las cámaras de los locales de la transitada avenida videograbó el momento exacto en que un hombre detuvo su automotor y se bajó para corroborar que las llamas comenzaban a quemar lo que pudo ser parte de su patrimonio.

En lo que en primera instancia parece ser que el hombre intentó apagar las llamas, al ver la complejidad, éste decide bajar sus pertenencias y irse a la banqueta, dejando el coche en el carril centrar de la avenida y en el abandono, ante la mirada de los automovilistas, que al ver el hecho, se cambiaban de carril para evitar que su auto sufriera algún daño.

Ya cuando las llamaradas comenzaron a expandirse por todo el automotor, el conductor se ve que corre y sale de cuadro de la cámara, sin embargo, se aprecia que regresa, al mismo tiempo que otros individuos se unieron a la causa y con su extintor comenzaron a apagar las llamas, lo cual generó una inmensa nube de humo, parando así la circulación de los automotores.

Cabe mencionar que una unidad de la Cruz Verde que pasaba por el lugar, la cual en apariencia no iba en servicio, puesto no traía las farolas prendidas, al ver el hecho siguió su camino, sin prestarle el apoyo al hombre que, aunque no estaba herido o lesionado, sí requería ayuda, debido a que el problema pudo pasar a mayores.

