Maye Villa de Lemus, presidenta del sistema DIF Jalisco, inauguró esta tarde el primer centro de atención para personas que viven en el espectro autista en el CRIT Occidente, ubicado en la colonia Arboledas del Sur, en Guadalajara.

Se estima que en este centro se podrá atender a 200 niños y adolescentes, en un horario de lunes a viernes de las 14:00 a las 19:00 horas. Contará con una inversión de 7.5 millones de pesos anuales para cubrir los gastos de mantenimiento, administración, operación y funcionamiento.

“No sólo se trata de ampliar la cobertura de servicios que se brindan a la población en el espectro autista, sino que con acciones como esta estamos expresándole a las y los jaliscienses que pueden contar con su gobierno estatal y con instituciones sensibles y capacitadas para atenderles y acompañarles en el proceso de encontrar estrategias para el desarrollo pleno de sus seres queridos que viven bajo esta condición”, dijo la presidenta del DIF Jalisco.

Este centro, añadió Villa, es el primero de cinco que se construirán en el estado. El 2 de febrero comenzará la construcción de un inmueble en Tepatiltán, que será concluido en diciembre de este año y contará con una inversión de alrededor de 80 millones de pesos. También se contará con un centro en Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

En Guadalajara y Zapopan tres mil 500 niños y adolescentes en el espectro autista están en lista de espera, confirmó la funcionaria pública. Durante el sexenio estatal se espera atender a dos mil 400 personas en los cinco centros que conformarán la red de atención.

“Yo soy maestra y amo a los niños, pero cuando nació mi hija supe el porqué muchos niños en el aula no pueden dar el 100 y mucho menos el 50. Yo de verdad agradezco a cada uno de ustedes porque abrieron este espacio y ojalá que se abran más espacios que le queden cerca a las mamás que se les dificulta venir hasta acá porque, como ya se los dije, es una puerta y una gotita de miel para nuestro corazón, para todas las mamás que vamos en este camino tan largo y que no conocemos de esto, porque hasta que no estás aquí, no conoces”, comentó Alejandra Maestro, mamá de Alejandra, una de las niñas inscritas en el centro de atención en el CRIT occidente.

Condiciones de salud que impidan el tratamiento de rehabilitación o que ponga en peligro la integridad de la persona u otros, trastornos del espectro autista con niveles extremos de inflexibilidad en comportamiento y ansiedad intensa que interfieran con su funcionamiento son algunos de los criterios de exclusión para este centro de atención.

