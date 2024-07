En la madrugada de este lunes 8 de julio comenzaron las obras de rehabilitación integral en la glorieta de las avenidas Pablo Neruda y Acueducto, en la colonia Colinas de San Javier. También se trabajará en el cuerpo poniente de la primera de estas vialidades hasta Paseo del Mirador.



Esta rehabilitación forma parte de las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Guadalajara en el oeste de la ciudad, como las labores realizadas en avenida Patria hasta la glorieta de Acueducto; Prolongación Acueducto, en Juan Palomar y Arias y avenida Vallarta; Manuel Acuña y Eulogio Parra, y en la misma avenida Acueducto, desde la calle Montevideo hasta el límite con Zapopan.



“Yo no sabía que iban a arreglar aquí, pero me parece bien, para que quede más bonito, pero aquí nunca me ha tocado tráfico, ojalá no se haga con esto que van a hacer”, comentó Araceli Gómez, trabajadora de la zona.

Francisco Ontiveros Balcázar, director de Obras Públicas de Guadalajara, señaló que habrá cierre parcial de carriles, pero no se obstruirá la vialidad por completo. Se espera que la duración de las obras tarde alrededor de seis semanas, a merced de las condiciones climatológicas, y contará con una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos.



Además, el funcionario público agregó que los trabajos se llevarán a cabo en periodo vacacional para evitar congestionamiento vehicular en la zona.

“Esta colonia es muy bonita, con lo que le vayan a hacer va a quedar bien. Pero estaría bien que destinarán también recursos a otras zonas de la ciudad, como a la Zona Centro, porque aquí ya está bonito”, dijo, por otro lado, Araceli.



Las obras de rehabilitación integral comprenden 2 mil 100 metros cuadrados de superficie, además de banquetas con accesibilidad, instalación de luminarias y sustitución de redes hidrosanitarias, es decir, tuberías, cajas de registro, desagües, aparatos sanitarios, entre otros.



