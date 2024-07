La Asociación Fortaleciendo Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) continúa con el “Foro Empresarial PYME 2024, Transición Política, Economía y Gobierno”, y que desde Jalisco se llevará a todo el país; en donde no sólo se les brindará información necesaria para entender los cambios y así crear las estrategias para el impulso de sus negocios, sino que también se permitirán los acercamientos a canales de financiamiento y enlaces de negocios.



La presidente de la Asociación Fortaleciendo PYMES, Elba Patricia Arceo Méndez, precisó que este evento, que habrá de desarrollarse el próximo 10 de julio en el Hotel Real Inn de Guadalajara, cobra especial relevancia en un contexto en el que los apoyos de las autoridades federales se redujeron al mínimo y aún se sufren los estragos de la pandemia del COVID 19.

Arceo Méndez, enfatizó que en nuestro país 98% de las unidades económicas son PYMES, las cuales contribuyen con 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan más de 70% de los empleos formales.



“Sin embargo, aproximadamente más de 32 millones de unidades económicas no están registradas, por lo que no contribuyen con el pago de impuestos ni generan seguridad social para ellos y sus trabajadores. La informalidad afecta negativamente el desarrollo económico y el bienestar social además de implicar una falta de crecimiento del país”.



Respecto a Jalisco, la presidente de la Asociación Fortaleciendo PYMES dijo que nuestro Estado ocupa el lugar 20 del país en cuanto a economía y comercio informal, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con 54% de la población económicamente activa en la informalidad, eso se refleja también en que hay más de 2 millones de trabajadores que no tienen el beneficio de seguridad social y esto no solo implica el hecho de no tener acceso a los servicios de salud que nos brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino que no pueden acceder a las prestaciones mínimas que por leyes corresponden unas vacaciones dignas aguinaldo prima vacacional una jornada justa, así como acceder a créditos de vivienda.



Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Tecnológico en Materia Fiscal para las PYMES de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (CONCANACO - SERVYTUR), Javier Zepeda Orozco, enfatizó que para el organismo empresarial que representa es muy importante no solamente en Jalisco sino en cualquiera de las entidades de ese país escuchar y atender las diferentes problemáticas que afectan directamente al sector terciario y el turismo, que hoy por hoy la Confederación tiene 257 cámaras de comercio distribuidas en 1,857 municipios en todo el país, esto qué quiere decir que nos convertimos en el organismo más importante vertebrado y con la mayor representatividad en territorio nacional.

Añadió que precisamente una de las directrices del presidente de la CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre es combatir la informalidad, con la finalidad de que las familias inmersas en este segmento tengan mejores oportunidades de desarrollo.



“Si el 98% de las unidades económicas son pequeñas y medianas empresas en todo el país, quiere decir que la gran mayoría de todas ellas son negocios familiares, personas familias que se levantan todos los días abren la cortina y tratan de generar bienestar y riqueza no solamente para ellos, ha sido un tema muy olvidado en los últimos años recordemos cómo hace algunos años el Instituto Nacional del Emprendedor desaparece y de la misma forma toda serie de apoyos y beneficios que en nuestro país deberíamos tener de forma urgente”.



Por último, apuntó que en CONCANACO SERVYTUR y como empresarios trabajan también en la transición de los diferentes gobiernos nacional y estatales para poder establecer cómo lograr un mejor futuro para las empresas de la federación nosotros hoy por hoy a través de los datos y estadísticas estamos trabajando en diferentes planes y propuestas con el nuevo Gobierno Federal para poder buscar tratar de erradicar lo que es la informalidad”



