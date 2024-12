El gobierno de Guadalajara informó que lanzarán una nueva licitación para la compra de camiones recolectores de basura del municipio.

El anuncio lo hizo la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien explicó que la empresa Peón SF Sapi de CV, quien fue la ganadora de la licitación junto a Bansi, rechazó el contrato en el cual se comprometía al arrendamiento de 160 camiones recolectores a cambio de que el municipio desembolsara 878 millones de pesos hasta el 30 de septiembre de 2027.

La edil acusó que la empresa concesionaria del servicio de recolección, Caabsa Eagle, ha presionado para mantenerse como encargada del servicio de recoger residuos del municipio.

“El fin de semana pasado la financiera nos notificó que no participará. Queda muy claro que las presiones para que la empresa que hoy tiene la concesión del servicio de recolección continúe, no han parado, no han parado desde que llegamos al Gobierno”.

Por lo tanto, Delgadillo descartó que haya una prórroga a la empresa concesionaria del servicio cuyo contrato con el municipio tapatío expira el día 17 de diciembre próximo.

Debido a la cercanía de la fecha anterior, la presidenta municipal detalla que las bases de la nueva licitación serán publicadas este miércoles y el fallo deberá darse a conocer la siguiente semana.

Para ello , el Gobierno tapatío espera destinar alrededor de 600 millones de pesos, cifra menor a la que destinarían para el arrendamiento de la primera licitación, dijo el tesorero del municipio, Ricardo Rodríguez.

“Esta nueva licitación va a incluir todo lo que tenía la anterior, no buscando un arrendamiento, buscando la compra con excepción del mantenimiento de los propios vehículos, que ese lo tendremos que presupuestar aparte. Creemos que el ahorro podría ser en torno a los 200 millones de pesos”.

Los recursos serían obtenidos mediante ahorros y la contratación de un crédito quirografario el cual deberá ser pagado a más tardar en 12 meses.

Por lo pronto, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, refrendó su respaldo a la presidenta municipal y dijo que en cuanto asuma su cargo como mandatario estatal, convocará a una sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana para abordar la creación de la nueva Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos.

“En conjunto con las presidentas y presidentes municipales que componen el IMEPLAN diseñemos la nueva Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos”.

Para ello, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 contempla 150 millones de pesos para la creación de esta agencia.

