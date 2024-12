Este lunes y luego de poco más de cinco años de construcción, se llevó a cabo la inauguración del primer edificio que entrará en operaciones de lo que se conformará como el nuevo Hospital Civil de Oriente, ubicado en el municipio de Tonalá, y que estará al servicio de aproximadamente un millón de habitantes de este y otros ocho municipios de esta zona de la ciudad.

Con una inversión de dos mil 471 millones de pesos (incluido el equipamiento), el primer edificio de este nosocomio abre sus puertas el día de mañana martes, para dar atención médica a más de un millón de habitantes de Tonalá, y de municipios aledaños, como Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tlajomulco, Poncitlán, Chapala, Zapotlanejo, de acuerdo con lo informado este día por el secretario de Salud, Fernando Petersen.

En el edificio A, que inicia operaciones el día de mañana, albergará la atención ambulatoria, es decir, la consulta externa y servicios auxiliares de diagnóstico, así como atención a especialidades de cardiología, otorrinolaringología, neuro, entre otras. “Tendremos aquí también un área de hemodiálisis que se sumará a las que tenemos en la cuenca para seguir trabajando el tema de Río Santiago. Tendrá también endoscopías, banco de sangre laboratorio y anatomía patológica”, añadió Petersen.

En el edificio B, que ya está concluido en obra y que ahora solo quedará pendiente en su equipamiento, tendrá servicios de urgencias pedriátricas, adultos y obstétricas, hospitalización de diversas especialidades, diagnósticos de imagen y un helipuerto. El director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Federico Andrade, destacó que esta obra rompió récord en cuanto a las construcciones de los nosocomios que componen la red, pues si bien el primero de ellos, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, se construyó y puso en operaciones en siete años (iniciando en 1787), el segundo, el Juan I. Menchaca, inició su construcción en 1940, y tras ponerse en pausa se puso en operaciones para 1988.

ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

“Y el 3 de mayo de 2019 se puso y se colocó la primera piedra de esta unidad hospitalaria y después de cinco años y seis meses que se cumplen el día de mañana, es que logramos ver cristalizada esta importante obra, largamente esperada por la comunidad de los hospitales civiles, de la Universidad de Guadalajara, del pueblo y el gobierno del estado de Jalisco y por supuesto de esta gran zona de la ciudad de más bajos ingresos pero que requiere mucho los servicios de especialidad y alta especialidad”, indicó Andrade Villanueva.

En su intervención, el gobernador de Jalisco se dijo orgulloso de ver materializado este esfuerzo, un compromiso de campaña que hizo con el oriente de la ciudad, y que se convierte en un acto de justicia social para las y los habitantes del oriente de la ciudad. Aseveró, esto no hubiera sido posible, en primer lugar, sin haberle dado una gestión adecuada a los recursos, y segundo, si se hubiera entregado el sistema de salud a la Federación, que hoy no termina de consolidad un sistema de salud para aquellas personas sin seguridad social, luego de haber desmantelado el Seguro Popular y de que el INSABI terminara por no cuajar.

“Y creo que cada centavo que se invirtió en este lugar va a valer la pena porque no hay otra agenda hoy más importante que cuidar la salud y la vida de nuestra gente”, afirmó.

“A partir de mañana ya podremos mover a las personas que atiende la Cruz Verde Tonalá aquí para evitar que estén esperando a que se les ocupe una cama ahí o en el hospital Civil o el Civil Nuevo. Y eso a mí me da mucho gusto, porque vamos a salvar vidas, y vamos a cambiar esa historia de muchos años, de mucha gente pobre que le batallaba, que iba con sus enfermos al Hospital Civil al centro de Guadalajara, y que duraba días y tal vez semanas esperando la atención clínica”, dijo en su intervención el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, aprovechó para destacar que esta obra se impulsó pese a diferencias que se tuvieron con el Gobierno de Jalisco, pues dijo, las cuestiones políticas no deben incidir en el bienestar de las personas.

También envió un mensaje a la próxima rectora de la Casa de Estudios, Karla Planter, y al gobernador electo del Estado, Pablo Lemus, para que cuiden el modelo de salud que se tiene en Jalisco, aprovechando el sistema que se tiene en la entidad a partir de la colaboración de hospital escuela. “Hoy es un día histórico, y que bonito ser parte de esto. No tengo duda que este va a ser el mejor hospital de México”, afirmó Villanueva Lomelí.

Por último, pero no menos importante, el gobernador electo, Pablo Lemus, se comprometió a seguir trabajando de la mano de la Universidad de Guadalajara, no solo para garantizar la operatividad de los Hospitales Civiles, sino para consolidar el sistema de salud en el Estado.

“Tenemos que seguir creciendo este modelo tan exitoso que se tiene de los hospitales civiles en Jalisco, es decir que nuestros hospitales sean escuelas, universidades al mismo tiempo. Hemos platicado ya la posibilidad de llevarlo a otros municipios de Jalisco donde la universidad incluso me ha ofrecido ya parte de sus centros universitarios para la instalación de hospitales regionales y que vayan en esta lógica de hospital civil. Hay que decirlo, la universidad de Guadalajara a través de sus hospitales civiles, nos va a ayudar a defender el sistema de salud de Jalisco, serán nuestros principales aliados en el desarrollo, fortalecimiento y protección del sistema de salud estatal”, afirmó.

El dato:

En Jalisco existen alrededor de 4.1 millones de personas sin seguridad social quienes son atendidas por los Hospitales Civiles de Guadalajara y las unidades públicas municipales y estatales, y a quienes se les brindará una mejor atención a partir de la consolidación del Seguro Salud Jalisco, a partir de la credencialización que ya ha avanzado, y la creación de su expediente electrónico.



El nuevo nosocomio llevará el nombre de dos médicos jaliscienses sobresalientes

Los dos edificios que conformarán el nuevo Hospital Civil de Oriente, llevarán el nombre de dos médicos destacados del Estado de Jalisco, informó el director general de los nosocomios, Jaime Federico Andrade, “para que siempre se honre su memoria”. El edifico A, que albergará a la consulta externa en más de 50 consultorios, dijo, llevará el nombre de “César Martínez Ayón”, médico originario de San Martín de Bolaños, quien cuenta con una especialidad en medicina interna y otra en hematología. El edificio B llevará el nombre del médico patólogo finado “Roberto Mendiola Orta”, oriundo de Tamazula de Gordiano, reconocido por impulsar un sistema de educación formador “de grandes de la medicina”.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP), David Zamora:

-El hospital está ubicado en un terreno de 46 mil 866 metros cuadrados

- El complejo tiene 44 mil metros cuadrados de construcción

-Cuenta con 200 cajones de estacionamiento

-Los edificios A y B estarán conectados por un puente que facilitará los trabajos del personal y jóvenes estudiantes.

-Se cuenta con un helipuerto de 40 x 40 metros para cualquier emergencia

-Tendrá 12 elevadores

-Cuenta con todas las conexiones de sanidad, electricidad, gas, entre otras necesidades

FS