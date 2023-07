Pese a que se han detectado algunos brotes de gripe aviar en estados vecinos a Jalisco, la Universidad de Guadalajara consideró que la entidad está protegida ante cualquier posible indicio de que se presenten contagios entre aves de corral.

Juan Antonio Serratos, académico del Centro Universitario de los Altos (CuAltos) de la UdeG, destacó que la vacunación y demás medidas para evitar la propagación de la gripe o influenza aviar son vitales para impedir brotes.

“El estatus que hoy en día mantenemos se llama erradicación de control con vacunas, es decir, nosotros en nuestra localidad estamos vacunando al 100 por ciento de la población. Afortunadamente en los últimos 7 meses que tuvimos del año, no hemos presentado ningún brote que hayamos tenido que sacrificar animales o cuarentena porque desde 1994 nosotros en Jalisco estamos utilizando la vacuna H5N2”.

En México se tiene un estimado de 165 millones de aves, de las cuales, 90 millones se concentran en Jalisco, alrededor del 55 por ciento del total nacional.

En octubre pasado, se detectó un brote de gripe aviar en el estado, esto en una granja avícola del municipio de San Miguel el Alto, lo que provocó que se sacrificaran a 360 mil aves debido a la posible propagación de un virus tipo AH5N1; también provocó una cuarentena en granjas de 21 municipios de Jalisco.

Otros brotes de gripe aviar en México se han registrado donde no se habían tenido programas de vacunación: estas son granjas de estados como Aguascalientes, Estado de México, Coahuila o Nuevo León.

A nivel mundial, Europa fue el principal continente con brotes de gripe aviar, con un total de cinco mil 379 y con 42 millones de aves afectadas. América fue el que mayor afectación tuvo con más de 99 millones de aves afectadas, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA).

Sin afectación de gravedad a seres humanos

Juan Antonio Serratos dijo que la gripe aviar no tiene afectaciones graves a la población humana, aunque los casos en personas son mínimos.

“Usualmente no afectan a los humanos (...) decimos aquí que algunas personas que tuvieron contacto con el virus o con las aves afectadas, pero que no han tenido protección y presentaron alguna alteración de su salud (...) puede llegar a presentarse como un cuadro clínico respiratorio y sencillo que no va a causarnos ningún otro trastorno”.

Entre algunos síntomas de la gripe aviar detectados en seres humanos son la fiebre, conjuntivitis, dolor de garganta, tos, congestión nasal, dificultad para respirar o dolor muscular.

MF