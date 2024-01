Gobiernos estatales responden a alerta de inseguridad de Huejuquilla; “Es falso” dice Zacatecas

Luego de que se diera a conocer la alerta emitida por el municipio de Huejuquilla El Alto, en Jalisco, sobre la presunta ocurrencia de asaltos y robo de vehículos de camino por Zacatecas, a través de sus redes sociales oficiales el gobierno de Huejuquilla instó a sus ciudadanas y ciudadanos que si tienen planeado viajar al municipio de Colotlán tomen precaución, “ya que han estado asaltado y despojado de sus vehículos a su paso por el municipio de Monte Escobedo (Zacatecas)”, por lo que pidió que extremen precauciones al transitar por estas zonas.

Al respecto el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Jalisco indicó que “el Gobierno de Jalisco mantiene una comunicación permanente con los alcaldes de los 125 municipios de la entidad y no existe conocimiento sobre esta alerta”.

“De igual forma, reiteramos que desde la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, se emprende una estrategia coordinada, y se mantiene presencia subsidiaria en todo el territorio, en conjunto con las fuerzas federales y municipales, en búsqueda de mantener el orden público y salvaguardar la integridad de los jaliscienses”, indicó el Consejo Estatal.

Finalmente señaló que en lo que respecta al territorio de Jalisco, las autoridades se han concentrado “en que no existan hechos como los denunciados en esta jurisdicción, a través de acciones permanentes en todas las regiones de la entidad”.

Por su parte, el secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyez Mugüerza, se dijo sorprendido “de que una autoridad municipal mienta”, y aseveró que la publicación emitida por el Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, Jalisco es falsa.

“El Fiscal General de Justicia de Zacatecas me ha informado que hasta el momento no hay reporte de robo de vehículos en el municipio. De igual modo, el presidente municipal de Monte Escobedo me ha confirmado esta información”, aseveró el funcionario a través de sus redes sociales.

Aún así, añadió, la Secretaria de Seguridad Pública, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantiene un destacamento en el municipio que en estos momentos se encuentra llevando a cabo un operativo de reconocimiento.

“Desde la SGG de Zacatecas seguiremos instando al Gobierno de Jalisco para que colaboremos en reforzar el combate a la inseguridad en las zonas limítrofes de manera conjunta, especialmente la generada por grupos de la delincuencia organizada que no son originarios de nuestro estado”, finalizó Reyes Mugüerza.

