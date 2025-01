Las mascotas no solo son animales; son parte de nuestras vidas, de nuestras historias y, a menudo, los mejores guardianes de nuestra felicidad. Su bienestar es nuestra responsabilidad, y cada ladrido o ronroneo nos lo recuerda. El Gobierno de Zapopan ha dado un paso adelante, incorporando una herramienta innovadora para protegerlas y cuidarlas: un chip rastreador diseñado para garantizar la seguridad de los animales domésticos.

La Coordinadora General de Infraestructura de Comercios y Servicios Comunitarios de Zapopan, Alexis Calderón Unda, destacó que esta estrategia busca enfrentar la creciente problemática de animales domésticos en situación de calle por abandono o extravío. “Con esta herramienta, lo que buscamos es que la ciudadanía tenga acceso a un dispositivo que les permita vigilar, rastrear y cuidar de sus mascotas”, señaló Calderón. Además, enfatizó que el aumento de animales sin hogar exige acciones concretas. Invitó a los medios de comunicación a difundir esta estrategia para sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado responsable y las oportunidades que brinda este chip, como facilitar denuncias ciudadanas y apoyar a colectivos animalistas.

La Directora de Protección Animal de Zapopan, Yamile Lofte Galán, mencionó que en varios países del mundo el uso de microchips para mascotas es obligatorio, ya que facilita su identificación y seguimiento. Por ejemplo, en el Reino Unido es obligatorio para todos los animales, mientras que en España, Portugal y Bélgica es obligatorio para los perros antes de que cumplan ocho meses de edad. De no cumplirse esta normativa, se imponen sanciones económicas.

“En México aún no se hace está obligatoriedad que es muy necesaria, no nada más para poder localizar a nuestro compañero si en un momento se pierde, porque en el momento en que se hace la lectura del chip podemos saber de quién es, cómo se llama la mascota y los datos de emergencia, si no, que también es una corresponsabilidad tanto de la persona que es el tutor del animalito como de las autoridades para que ustedes puedan hacer una denuncia por negligencia médica o porque le robaron o secuestraron a su compañero”, destaca esta problemática la Directora.

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, enfatizó la creciente importancia que las mascotas tienen en la vida de los ciudadanos. También destacó los esfuerzos del municipio, como los dos tráileres móviles equipados con vacunas, servicios de esterilización y quirófanos, que acercan estos servicios a las comunidades más alejadas del Centro Integral de Salud Animal Zapopan (CISAZ).

“Estos chips de alta tecnología en cualquier lugar pueden costar hasta 2,000 pesos, hoy el precio que van a tener es de 130 pesos, es un precio muy accesible para cualquiera gente que lo va a tener” informo el Presidente. “No queremos lucrar, al contrario, lo que queremos es crear cultura, queremos que la gente cuando se le pierde una mascota no se sienta tan agobiada y sienta que se tienen los datos para encontrarla”.

El programa arrancó oficialmente con la primera implantación de un chip en las instalaciones del CISAZ, donde también se ofrece el registro gratuito al adquirir el chip. Cada mascota registrada y chip, recibe un certificado, identificación y una placa para su collar con un QR que lleva a la información del animal y número de emergencia.

Este esfuerzo marca un paso significativo hacia la toma de conciencia sobre el cuidado responsable de los animales, no solo para mejorar sus vidas, sino también para fortalecer nuestras comunidades. Crear un sentido de pertenencia que incluya a personas, mascotas y animales en situación de calle o abandono es fundamental para construir un entorno más compasivo, seguro y armonioso para todos.

Para registrar y de caso que querer el chip rastreador para tu mascota, puedes ir al Centro Integral de Salud en Zapopan (CISAZ), el registro es gratis con el pago de 130 pesos por la implementación del chip y está iniciativa está disponible para todos los ciudadanos del Estado de Jalisco.

