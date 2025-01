A partir de mañana, la Policía Vial del Estado de Jalisco sancionará a los automovilistas y motociclistas que utilicen cierto tipo de portaplaca.

Jorge Alberto Arizpe García, comisario de la Policía Vial del Estado de Jalisco, aclaró que no es necesario quitar el portaplaca siempre y cuando no obstruyan los números y el código QR.

“El problema no es el portaplaca, el tema es lo que cubre la portaplaca, mientras el código QR, los números y las letras y la nomenclatura de la placa no se obstruya por ningún motivo ya sea por el portaplaca, por una calcomanías, por un cincho o porque le borraron o le ponen un objeto o una mica eso no se permite” , afirmó.

“Lo malo es que las portaplaca que se venden en ciertas tiendas de refacciones y en las mismas agencias le ponen la marca y tapa todo, no importa que vaya tapado el estado, lo que importa bien es que se vean los números, las letras y el código QR”, añadió.

El comisario descartó que a partir de mañana haya un operativo especial para revisar portaplacas.

Explicó, que la supervisión se realizará de manera aleatoria en el transcurso del servicio normal de los oficiales.

“No son operativos especiales, los operativos especiales no pueden ser para dañar o molestar a la gente, pero si en la vigilancia ordinaria los oficiales ven que la placa está tapada, te pedirán que la quites o te van a sancionar, va a ser aleatorio y los van a detener o los van a sancionar o lo mejor los amonestan, hay que darles facilidades a la gente y si al día siguiente anda igual se le hará la infracción y se podría hasta levantar el vehículo”, precisó.

El usar portaplaca que obstruya la visibilidad de los números y el código QR constituye una infracción de acuerdo con lo establecido en el Artículo 374 de la Ley de Movilidad.

Dicho artículo establece que “se sancionará de 150 a 200 veces el valor de la UMA a las personas conductoras o propietarias de vehículos que circulen con placas ocultas total o parcialmente con cualquier objeto o material que impida la plena identificación de los números de placas o que lleven placas alteradas o no autorizadas, o cualquier elemento que obstaculice su visibilidad.”

“Si no obstruye el código, los números y letras no tienen por qué quitarlos”, concluyó Jorge Alberto Arizpe.

