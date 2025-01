Gobierno de Tlaquepaque entrega uniformes a su cuerpo policiaco

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó la entrega de mil uniformes a las y los integrantes de la policía municipal reafirmando el compromiso de la administración por mejorar las condiciones laborales y fortalecer el desempeño de los elementos en beneficio de la ciudadanía.

Durante el evento, la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó los esfuerzos realizados para garantizar el equipamiento adecuado del cuerpo policial.

“Hacemos entrega de estos uniformes, camisolas, pantalones, botas y chamarras para cada uno de ustedes, para el 100 por ciento de nuestros policías. Hemos venido implementando estrategias, haciendo esfuerzos para mejorar el equipamiento y los equipos. Estamos trabajando en la academia y en la incorporación de más cámaras en el C4. Todo ello para cumplir con nuestra parte, generando las mejores condiciones y contribuyendo a la labor que ustedes realizan”, señaló.

Pérez Segura también reiteró su compromiso con la seguridad de la población y el respaldo a los elementos policiales. “Mi compromiso con San Pedro Tlaquepaque es procurar la seguridad para todos y todas. Mis aliados, mi equipo, mi fuerza son ustedes. Nuestra responsabilidad es cuidar de la gente de San Pedro Tlaquepaque, y ustedes en el territorio lo ejecutan”.

Asimismo, enfatizó que hay un compromiso que cumplir y "en eso somos aliados porque no me iba a temblar la mano, y lo reitero, no me va a temblar la mano en tomar decisiones, pero tampoco nos va a temblar la mano para cuidarlos a ustedes, nuestros policías. Tampoco nos va a temblar la mano para mejorar las condiciones para todas y todos".

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Marco Antonio Castañeda Águila, subrayó la importancia de impulsar acciones que mejoren las condiciones laborales de las y los elementos de la corporación.

“La entrega de estos uniformes es el reflejo y la importancia que le damos a cada uno de ustedes, quienes día a día enfrentan riesgos y desafíos por mantener la seguridad y tranquilidad en San Pedro Tlaquepaque”.

Finalmente, Castañeda Águila puntualizó que las y los policías tienen derecho a trabajar con herramientas adecuadas, desempeñando su labor con la dignidad que merecen y así cubrir a los 850 elementos que tiene la corporación con los uniformes que hoy se entregan.

YC