Gobierno de Jalisco busca proveedores de pruebas rápidas de COVID-19

Luego de que anoche el gobernador del Estado informara que la empresa Hisa S.A de C.V. a la cual le habían solicitado 20 mil pruebas rápidas para la detección de COVID-19 canceló la compra ya solicitada, informó este día que ya buscan otros proveedores para conseguirlas.

“No arrancó la aplicación de pruebas rápidas porque el proveedor no cumplió, esa es la verdad. Esto no quiere decir que ya no se hará nada, seguimos buscando todas las alternativas posibles para tenerlas pronto".

"Si en algo ha sido reiterativa la OMS es en que, para poder controlar esta pandemia, se tienen que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Eso es lo que haremos”, explicó el mandatario en redes sociales.

Dijo que si bien se ha informado en diversas ocasiones que este tipo de pruebas no funcionan, “como ha ocurrido en otros países”, el gobernador refirió que “no va a comprase nada que no esté avalado y certificado por organismos internacionales”, sin embargo, explicó que las pruebas mediante las cuales se realiza la detección de este virus son distintas.

“Las (pruebas) rápidas nos ayudan a detectar anticuerpos, y las PCR, con las que se comprueba el contagio. Y en Jalisco vamos a aplicar las dos”, manifestó, es decir, que aquella persona que resulte positiva en las pruebas rápidas deberá ser sometida posteriormente a una prueba en laboratorio de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, en sus siglas en inglés).

“En otras palabras, vamos a salir a buscar personas contagiadas por Coronavirus para detectarlas, aislarlas y atenderlas oportunamente” dijo.

Desde el 23 de marzo el gobernador dio a conocer que desde ayer jueves estarían listas 20 mil pruebas rápidas de COVID-19 para aplicar un promedio de 600 test por día, sin embargo, anoche el gobernador informó en una entrevista radiofónica que estas no habían llegado.

“Han pasado cosas raras (...) Nos habían dicho que se atoraron en aduanas, luego ya no nos contestaban el teléfono”, dijo el mandatario sobre la compra al laboratorio alemán.

GC