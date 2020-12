Gobernador se compromete a dar con los homicidas de Aristóteles Sandoval

Que los responsables del homicidio de Jorge Aristóteles Sandoval serán castigados por la ley, fue el compromiso que el gobernador del estado hizo este sábado durante las palabras que dio en el homenaje que rindieron al ex gobernador en el Palacio de Gobierno la mañana de este sábado.

“Por la memoria de Jorge, por su familia, por Jalisco, no nos vamos a doblar, no nos vamos a rendir, vamos a levantar la cabeza"

“Dos noches sin dormir porque por supuesto el primer compromiso con su familia, con sus padres, con sus hijas, es que vamos a hace todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables de este hecho paguen por sus actos”.

El gobernador insistió en que el asesinato no los disuadirá de enfrentar a los criminales que perpetraron el homicidio, que según las autoridades fue por la espalda.

“Por la memoria de Jorge, por su familia, por Jalisco, no nos vamos a doblar, no nos vamos a rendir, vamos a levantar la cabeza, a honrar su memoria y a demostrar que en Jalisco somos más que los que nos quieren lastimar, quienes nos han lastimado con estos actos”.

El gobernador recordó además que Sandoval fue un líder de su generación, quien fue ejemplo de tenacidad y valentía.

“Sus hijas no lo pueden olvidar porque ahí está su padre para la historia, porque fue un buen gobernador y fue un hombre que todos los que estamos aquí quisimos mucho”.

Manifestó su respeto y amistad hacia el exgobernador, pese a que se convirtieron en adversarios políticos después de una última reunión que tuvieron en los Estados Unidos.

“Era un gran amigo y un extraordinario conversador. Empezamos una ruta que nos llevaría a principios de 2012 a intentar como siempre lo hicimos, intentar construir un acuerdo por el futuro de Jalisco”.

Sobre las investigaciones, la Fiscalía del Estado no informó sobre mayores avances durante este sábado, solamente aclararon que no se habían efectuado aún detenciones. No obstante, trascendió que llamaron a declarar a empleados de los locales comerciales donde ocurrió el crimen, en el restaurante Distrito 5.

JM