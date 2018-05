Gobernador pide a ciudadanía calma ante ola de violencia

Luego del ataque realizado la tarde de ayer en contra del secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, el gobernador Jorge Aristóteles informó que la Entidad no se encuentra en Código Rojo a pesar de los actos vandálicos ocurridos durante la tarde y noche de ayer.

A través de sus redes sociales y en una rueda de prensa, el mandatario estatal informó que sostuvo una reunión con alcaldes y comisarios municipales con el objetivo de atender la situación, además de señalar que trabaja en coordinación con el Gobierno federal y con todas las instancias de su administración para mantener la vigilancia en las calles de la metrópoli.

Sandoval Díaz pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles reacciones de la delincuencia y reportar al 911 cualquier situación irregular que pueda percibir, además de solicitar no compartir contenido sin verificar para no crear rumores y sólo utilizar las cuentas oficiales para informarse.

“No nos hemos detenido. Decirlo, no es con el afán de envalentonarnos, sino sencillamente establecer con toda certeza que la postura de mi Gobierno ha sido la de no negociar, no dialogar con delincuentes, no cruzar los brazos y no dejar de hacerles frente”, expresó Sandoval Díaz a través de su su cuenta de Facebook.