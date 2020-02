Gobernador avala desalojo de ejidatarios del aeropuerto

El gobernador de Jalisco respaldó el desalojo realizado la madrugada de este miércoles, por miembros de la Guardia Nacional y otras corporaciones, a ejidatarios que mantenían tomado el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en demanda del pago de sus tierras.

Aseveró que desde la noche del martes estuvieron al pendiente de esta acción, y aclaró que sí hubo una comunicación con las fuerzas de seguridad federales.

“El tema creo que es un mensaje correcto, se vale la propuesta de los ejidatarios sí, el Gobierno federal tendrá que resolver si les debe o no les debe y cuánto les debe y cómo les va a pagar o no. Eso es un asunto del Gobierno federal, pero lo que no se vale es que la protesta esté afectando una instalación estratégica de la ciudad y del estado y que pueda entorpecer las obras de ampliación”.

Asimismo, mandó un mensaje a los ejidatarios que se manifestaron con continuar con su protesta inclusive hasta con tomas de carreteras.

“No vamos a permitir amagos, el Estado se suma al mensaje que se está mandado, aquí se acepta la protesta, pero no que se afecten derechos de terceros, no se van a aceptar amagos, ni chantajes, ni de ellos ni de terceros”.

Desde hace más de tres meses, los ejidatarios tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en protesta por la falta de pago de sus tierras que les fueron expropiadas para la construcción de la terminal aérea desde más de 50 años.

GC