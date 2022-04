Galilea 2000 A.C. celebra cena a beneficio

Con el objetivo de recaudar fondos para el albergue Fray Antonio Alcalde, Galilea 2000 A.C., fundada por Maru Casillas de Pérez, realizó anoche una cena especial a beneficio, en el Ex Convento de Santa Teresa, en donde se reforzaron sus iniciativas para seguir apoyando principalmente a pacientes oncológicos y renales infantiles, que encuentran en estos proyectos los medios necesarios para continuar con sus tratamientos médicos.

Paulina Chávez, Directora general de Galilea 2000 A.C., indicó que este encuentro, que contó con la participación del cantautor Paco Padilla, con obra de los artistas Álvaro Cuevas y Paulina Carretero, así como con un menú diseñado por la sommelier Martha Mejía y el chef Chema Romo de Vivar, otorgará el 100 por ciento de su recaudación a los pacientes ante la voluntad de los patrocinadores e impulsores sociales que se sumaron desinteresadamente a esta causa que tiene 24 años de labor.

“Tenemos más de 1.7 millones de pacientes oncológicos atendidos, más de 800 pacientes renales atendidos. En la suma de la historia del albergue, hemos acogido a más de 3.5 millones de enfermos generales, estos números hacen que el esfuerzo de estos talentos se sumen, porque saben que verdaderamente ayudamos”, indicó Paulina Chávez, al referir que 60 por ciento de los pacientes atendidos son jaliscienses, “en tanto que el 40 por ciento son pacientes que han migrado a nuestro Estado en busca de mejorar su salud ante las complicaciones que enfrentan en sus lugares de origen”.

“La pobreza en México no se acaba, sin embargo, podemos ayudar a empoderar a los beneficiarios a través de nuestras organizaciones, los hacemos fuertes, no abandonan sus tratamientos y al no abandonarlos el porcentaje de sobrevivencia aumenta. Todas las autoridades correspondientes han generado fondos y bolsas positivas para nuestro Estado, por eso de tantos estados migran hacia Jalisco”, añadió Paulina Chávez al resaltar también el reconocimiento que Galilea 2000 A.C. hace a Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Guadalajara, por su trabajo y esfuerzo en apoyo a los enfermos en Jalisco.