Fundación Zapopan Fratelli Tutti busca luchar contra marginación

La Fundación Zapopan Fratelli Tutti busca combatir la marginación y acortar la desigualdad social en comunidades de ese municipio, fortaleciendo el apoyo asistencial, el desarrollo personal y comunitario y el tejido social.

Rodrigo Juárez Salazar, director de la fundación, destacó el trabajo conjunto que realizará con jóvenes de parroquias del poniente de Zapopan con el fin de vincularlos con 12 comunidades.

“La fundación busca que se realice transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos tienen. Zapopan es el cuarto municipio más rico del país y el más rico del Estado, pero es el cuarto más desigual a nivel nacional”, dijo.

Señaló que hay zonas “con un nivel de bienestar parecido a los países escandinavos y otras con un desarrollo humano peor que algunas partes de África. El gran diferenciador que queremos hacer es que los jóvenes de las zonas acomodadas de Zapopan se involucren activamente y participen en ayudar a los que están en marginación, a sus hermanos”.

Refirió que pretenden sumar esfuerzos de instituciones educativas voluntarias: “Ya hay dos colegios que quieren hacer su labor social con nosotros. Ahí vinculamos el colegio con la colonia, los ponemos en contacto, trabajan, se conocen y detectan necesidades”.

EL INFORMADOR/E. Gómez

Fundación Zapopan busca apoyo de líderes barriales

Rodrigo Juárez Salazar, presidente de la Fundación Zapopan, comentó en entrevista que agregar la filosofía Fratelli Tutti al legado de su asociación civil es parte de una de las encíclicas del Papa Francisco sobre la fraternidad y amistad.

Comentó que el objetivo es vincular a las comunidades más marginadas del surponiente de la ciudad, a través de consejos comunitarios con líderes barriales para que en cinco años sean independientes.

La Fundación Zapopan Fratelli Tutti presentó el pasado 8 de diciembre el proyecto de infraestructura de sus instalaciones, las cuales se construirán en más dos hectáreas. El plan pretende beneficiar a 29 mil 327 personas que viven en colonias marginadas como son: 5 de noviembre, Brisas de La Primavera, Colinas de La Primavera, el Tizate, Jardines Tapatíos, La Floresta del Colli, La Noria, Loma Alta, Lomas de La Primavera, Los Cerritos, San Nicolás de La Primavera y Villas de La Primavera.

—¿Cómo vinculan líderes barriales?

Lo que buscamos también es potenciar los liderazgos naturales que hay en la zona y que actualmente ayudan con sus posibilidades y respaldarlos para que apoyen más. No queremos intervenir artificialmente a la comunidad, queremos potenciar lo que ellos tienen.

—¿Cuánto le invertirán a la Fundación Zapopan, y en cuánto tiempo operará?

La inversión todavía no está contabilizada. Estimamos empezar operaciones el año que entra con apoyo alimentario y de agua que ya se surte con tres pipas. Nosotros pretendemos que en tres años esté funcionando en su totalidad, va a ser gradual, escalonadamente. El terreno está totalmente virgen y hay que empezar de cero, estamos en la parte de elaboración de los proyectos ejecutivos.

—¿En qué consiste la parte asistencial?

Muchas veces escuchamos que no hay que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar, es cierto, pero en lo que aprenden a pescar les tienes que dar el pescado, si no, no aprenderían. En esta primera parte estamos buscando atender los servicios más básicos, ya tenemos varios meses entregando agua gratuita, en esta zona (Brisas de la Primavera) como es un terreno irregular, no hay servicios municipales, no hay agua, drenaje, electrificación, entonces empezamos a llevar agua que es lo más sencillo o lo menos complicado y ahí tenemos desde marzo. Vamos a comenzar a repartir despensa en esas 12 colonias marginadas y tendremos una tienda muy económica.

—¿Cómo es la segunda fase de desarrollo personal?

Una vez que se cubrieron las necesidades de supervivencia, entonces se empieza a buscar sacar adelante a las personas, esto está enfocado principalmente a los niños y jóvenes, empleos para adultos jóvenes. Vamos a poner una clínica de atención, no hay Cruz Verde, la más cercana es la de Las Águilas que en tiempo de traslado es más de una hora, una situación preocupante. Pondremos un consultorio y habrá medicamentos, atención dental y optometría, así como estancia infantil y casa para adultos mayores.

—¿En la cuestión laboral, cómo será su vinculación?

Vamos a dar capacitación laboral, daremos tres diplomados con validez curricular en atención geriátrica que es un área de oportunidad muy demandada, taller de desarrollo de apps y taller de mecánica, sobre todo de motocicletas que es lo que más hay en la zona, estamos buscando que la gente pueda emplearse rápido y que tenga un buen ingreso para mejorar su nivel de vida.

—¿Cómo trabajan en el desarrollo comunitario?

Vamos a dar clases de artes, música, pintura, deportes, integrar equipos, orquestas, ensambles para que empiecen a convivir entre ellos y generar un tejido social. En la parte laboral, abriremos una cooperativa, una refaccionaria de motocicletas y durante todo el tiempo el eje trasversal es el tejido social para que los beneficios se puedan potencializar y salgan de la situación en la que están. Pretendemos, en cinco años, cambiar las cosas, y que la propia comunidad pueda administrar la Fundación, y abrir más centros en otros lados, hay zonas marginadas por el norte de Zapopan, vamos para allá después.

—¿Cómo van a trabajar los consejos comunitarios?

Queremos tener un representante por cada manzana y que también cada colonia elija a dos representantes y formar un consejo ciudadano de dos representantes por cada una de las colonias, son 12 colonias (debe haber) 24 representantes y vamos a buscar que la mitad sean hombres y la mitad mujeres, también dividido en jóvenes y adultos.

—¿Tendrán vinculación con gobierno o partidos políticos?

Buscamos que sea solamente una iniciativa ciudadana. No nos gustaría que entrara el Gobierno porque se politiza y se colorea de algún partido. Muchos cuando quieren ser bienhechores detectan algún tinte político, se retiran y con justa razón porque lo hacen por ayudar, y hay gente que quiere capitalizar electoralmente esto. Hemos decidido que la fundación sea apartidista y apolítica, seremos totalmente autónomos.

—¿Cómo van a vincular laboralmente a los jóvenes?

Hay muchos empresarios apoyando y será a través de ellos para hacer la vinculación para conseguirles el empleo. Lo único que vamos a pedir al gobierno es que nos ayuden a pavimentar donde estarán las instalaciones de Fundación Zapopan para que de ahí los nuevos talentos puedan llegar a las diferentes compañías donde a futuro estarán trabajando, implementaremos rutas a través de combis como lo hacen, para que el polígono pueda estar conectado.