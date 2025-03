Fundación Dulce Corazón abre convocatoria para vestir de sueños a 100 futuras graduadas

La Fundación Dulce Corazón es un referente de apoyo y solidaridad a nivel nacional. Desde hace 12 años, ha trabajado incansablemente en diversas causas, organizando y participando en más de 2 mil eventos, desde pequeñas iniciativas comunitarias hasta grandes proyectos de impacto social. Su labor es impulsada por un equipo comprometido y por la generosidad de quienes desean ayudar y donar.

Rossana Salazar, fundadora y creadora de la asociación civil, comparte que el nombre de la fundación tiene un significado muy especial para ella. Tras enfrentar una compleja cirugía de corazón y atravesar momentos críticos de salud, comprendió la importancia del acompañamiento, el cariño y la atención en los momentos más vulnerables.

"Cuando salí del coma, dije que algo importante tenía que salir de aquí. Yo veo la vida con muchas cosas bonitas, siempre estoy viendo lo lindo, lo positivo" , expresa Rossana.

La fundación tiene muchas prioridades, pero Rossana destaca que la vulnerabilidad es una experiencia universal. Todos enfrentamos miedos, pérdidas y cargas que nos pueden llevar al aislamiento, y es en esos momentos donde ella ve la oportunidad de hacer algo por el país y el mundo.

Bajo esta visión, la fundación lanza una iniciativa única para celebrar y apoyar a las jóvenes que culminan su educación y se preparan para un nuevo comienzo en su vida profesional.

La convocatoria para encontrar un hada madrina en tu proceso de graduación está abierta. Esta idea nació cuando Rossana tuvo la oportunidad de participar en un evento en Los Ángeles, organizado por una de las fundaciones de Yesenia Then. En dicha iniciativa, niñas hispanas de bajos recursos recibían el atuendo completo para su "PROM".

"Me encantó la idea y me pregunté: ¿por qué esto no se hace en México? Ese día fui madrina de una niña y recuerdo perfecto que me dijo 'ahora sé qué es tener un hada madrina'" , comparte Rossana entre risas.

Este año, la Fundación Dulce Corazón regalará 100 vestidos a mujeres que estén por graduarse de universidades o centros tecnológicos en Jalisco. La iniciativa no solo busca ofrecer un atuendo especial para este momento inolvidable, sino también acompañar a las beneficiarias con charlas de empoderamiento y un evento de celebración.

¿Cómo participar?

Las interesadas en recibir uno de estos 100 vestidos deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de 18 años.

• Estar en su último semestre de universidad o centro tecnológico.

• Residir en Jalisco.

• Enviar su solicitud a través de la página oficial de Instagram @dulcecorazonrs, donde podrán consultar las bases y requisitos necesarios.

El 24 de mayo se llevará a cabo el evento oficial de la Fundación Dulce Corazón en la Hacienda La Providencia. Durante esta celebración, las participantes disfrutarán de un desayuno especial y pláticas de empoderamiento impartidas por mujeres líderes en distintos campos. CANIRAC Jalisco será el proveedor del desayuno, y se han recibido más de 150 vestidos hasta el momento. Sin embargo, la fundación aún está abierta a recibir más donaciones, incluyendo tacones, maquillaje y accesorios. Además, se ofrecerán pases para maquillaje y peinado el día específico de la graduación de cada beneficiaria.

"El plan es que ese día salgan siendo mujeres fuertes. Que estén listas para enfrentar la vida y lo que viene. Viene el trabajo, viene lo fuerte, con quien te vas a topar y que tienes que ser y por qué", reflexiona Rossana.

Como psicóloga, terapeuta y especialista en duelo, Rossana Salazar nos invita a formar parte de esta red de apoyo. No se trata solo de donar o ser voluntario en una fundación; también podemos hacer la diferencia con pequeñas acciones desde casa. Con esta iniciativa, abre las puertas de su corazón y de su fundación, reafirmando su compromiso con las personas más vulnerables y con el empoderamiento de las nuevas generaciones.

Para más información sobre la convocatoria y el proceso de selección, visita las redes sociales de la fundación.

