Funcionario universitario paga 35 mil pesos en multas viales

Una camioneta tipo CR-V asignada al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acumula 78 sanciones viales, sobre todo, por exceder el límite de velocidad y derivado de recargos y gastos de ejecución. En total, el conductor ha tenido que pagar de su bolsillo, como obliga la norma, alrededor de 35 mil pesos en sanciones de tres años.

Mientras tanto, en la Coordinación General de Seguridad Universitaria, hay una camioneta F150 que acumula 20 multas de 2014 a la fecha. La mayoría, 14, son por exceso de velocidad. Ante esto, el titular Montalberti Serrano Cervantes comentó que es propio de las actividades de su dependencia.

“Muchas veces hay que trasladarse de un sitio a otro de la ciudad en donde hay una emergencia, a pesar de que nosotros no somos policía municipal ni nada, pero sí tengo a un niño que acaban de asaltar en un lugar y tiene dos puñaladas, obviamente no es posible siempre respetar los límites de velocidad”.

Además, detalló que con respecto a una multa por mil 734 pesos, en la cual se detalla que fue impuesta por “no utilizar cinturón, no presentar licencia, no presentar tarjeta de circulación y no tener seguro de daños a terceros”, las últimas tres observaciones fueron porque el elemento de la Secretaría de Movilidad “no quiso esperarse, a veces se ponen un poco especiales. Pero sí lo traíamos, sólo que no se le mostraron en los primeros segundos”.

La UdeG, tal y como lo dio a conocer su Coordinación General Universitaria, a través de la oficina de comunicación social, no sanciona, a los funcionarios que cometen faltas viales, pero los obligan a pagar la sanción de su bolsillo.