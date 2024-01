Apenas este martes se dio un nuevo caso de fraude. Se trata de la venta de inmuebles en el proyecto denominado "Vita Poniente", que supuestamente sería construido por la empresa "Cremsi", que estaba a cargo de los hermanos Francisco y Héctor Fernando Ríos, de quienes nada se sabe.

Sin embargo, de acuerdo con Ismael Jáuregui Castañeda, director de Obras Públicas de Zapopan, desde hace poco más de un año que se informó que el predio, que ha quedado en obra negra, presuntamente cambió de dueños, pero al momento de pedir la información debida para los trámites correspondientes, hace aproximadamente año y medio, estas "nuevas personas propietarias" también dejaron de responder.

"Los inversionistas seguramente se descapitalizaron, la obra no la concluyeron, la dejaron en un proceso avanzado solamente en estructuras, no se ha culminado. Se tuvieron contactos ligeros con el municipio por parte de otras personas que estarían complementando la parte económica, seguramente algunos socios y demás, pero no han presentado como posesionarios de este espacio. En los acercamientos que se tuvieron con los que se dijeron los nuevos inmobiliarios, los que iban a tomar el proyecto como una compra, no presentaron como propietarios del mismo, por lo mismo tampoco se pudieron levantar las multas. Ahora sí que por todo lo que tiene el edificio de clausura y por este proceso, pues el edificio sigue en el mismo estatus", dijo el director.

Explicó que años atrás Comdesi había solicitado el permiso de construcción del complejo de inmuebles al municipio, sin embargo, por diversos incumplimientos este les fue negado, como por ejemplo, incumplimiento de pago, no cumplir con los dictámenes, o invasiones por uso de suelo, por lo cual los responsables del proyecto se acogieron a otras instancias, obteniendo el permiso por parte del Tribunal Administrativo.

"En la parte comercial nosotros no podemos entrar, la parte comercial es algo que no modulamos, si ellos siguen vendiendo en la clandestinidad departamentos y espacios en esa zona, pues es un tema totalmente de fraude", advirtió el directivo. Hoy la obra está frenada, y las inmediaciones se han convertido además en un peligro para la ciudadanía en general, pues debido a las malas condiciones derivadas de las excavaciones, se está en riesgo de un hundimiento.

"En su momento hubo daños al canal a partir de los anclajes que se realizan para la estabilización de sus taludes. En aquel daño ocasionado al canal entró en su momento el SIAPA para solicitar la reparación. Después de estos daños, cuando se carga de manera hidráulica por parte del temporal de lluvias, se han generado diferentes daños y pérdidas de volúmenes sobre la parte de la banqueta y la vialidad, ocasionando daños estructurales. Existe un dictamen de protección civil del riesgo que se corre en esta zona", explicó el director.

Aseguró, por parte de Obra Pública se han realizado acordonamientos, colocación de barreras y sistemas de retención y relleno para que se pueda transitar en ella, además de colocar señalética que, aseveró, suele ser robada.

"Los dos carriles viales que existen, uno de ellos tiene algún daño estructural no ligero, es un daño estructural muy grande. Hay un tercer carril, un colindante con el canal, el cual no presenta en este momento ningún daño estructural y es seguro para el tránsito. De todos modos la zona tiene un daño importante que tendrá que ser pagado en su momento por la constructora", indicó el director.

Ismael Jaúregui explicó que si en su momento las personas responsables manifiestan su interés en retomar el proyecto, deberán poner todo en regla para iniciar a la brevedad, sin embargo, de no ocurrir así y en caso de que se demuestre que no hay estabilidad estructural, el edificio en obra negra podría incluso demolerse.

"Se está llevando un proceso jurídico y en su momento se tendrán que hacer los pagos necesarios para poder, primero que nada, poner la licencia al día porque la licencia tiene una vigencia de dos años, y esta ya está vencida hace algunos años; tendrán que pagar todos los bimestres que deben desde entonces a la fecha, así como demostrar la parte estructural y de seguimiento, restituir los daños al municipio en la infraestructura con la necesidad estructural que requiera y posteriormente a esto podrían reiniciar una obra en caso de que cumplan con todo", indicó el director zapopano.

Ayer se dio a conocer el caso de al menos 18 víctimas quienes denunciaron a Comdesi y sus entonces responsables por la venta de inmuebles que van de los 800 pesos a los 2.4 millones de pesos, que prometían entregar como máximo en mayo de 2020, sin embargo, aunque el dinero se cobró, la obra nunca se concretó, y las víctimas no tienen hoy día avances sobre las indagatorias por parte de la Fiscalía de Jalisco

