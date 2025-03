Aunque el mercado en línea que ofrecen las plataformas y redes sociales representa una oportunidad para extender las ventas y servicios, hay una alerta por el incremento de las estafas o extorsiones.

Una de las nuevas modalidades es el “cobro de piso” que aplican los delincuentes a través de estos espacios de comercio, como le pasó a Julieta. Se dedica a la instalación de cortinas en espacios habitacionales y oficinas, y a través del “Marketplace” encontró a una persona que supuestamente ofrecía servicios de limpieza. Creyó que podría hacer equipo con ella para que, al momento de instalar alguna cortina, la persona acudiera a limpiar, así podría ampliar sus servicios. Luego de contactarla, le contó sobre el negocio. La persona accedió para verse en su casa y de ahí se irían juntas para realizar los servicios. Llegó el día de encontrarse, pero la “socia” no llegó.

Al marcarle, Julieta comenzó a ser amenazada y le confirmaron que la persona no llegaría. Después la manipularon y le cobraron “piso” por trabajar.

Tras dos llamadas, una de sus amigas le recomendó dejar de pagar, convenciéndola de que no eran de ningún cártel, sino delincuentes comunes que se aprovecharon de los datos que había brindado. Entonces bloqueó el número del extorsionador y dejó de pagar. Ya no pasó nada.

El caso de Julieta se replica. El año pasado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró dos mil 099 casos de extorsión y abuso de confianza en todas las modalidades en Jalisco, con base en las denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado.

Para comprar y vender productos o servicios en las plataformas de mercado en línea se recomiendan seguir cuestiones básicas de seguridad. La principal es no compartir información personal que ponga en riesgo su integridad o la de su familia.

Evite fraudes por internet

Antes de realizar transacciones pida referencias o constate que el comprador tiene un historial en este campo.

No comprar en perfiles que publiquen bajo “Participante anónimo”. O que tengan su cuenta restringida al público.

Pida referencias de compraventas previas, garantizando a su vez que éstas sean reales.

Dude de los precios demasiado bajos. Todo aquello que parezca una gran oferta y que no cumpla con las características mencionadas, muy probablemente será un fraude.

Lleve a cabo la compraventa en persona y en lugares públicos.

Tenga a la mano la información disponible de todos los envíos que haga, capturas de imagen de vendedores o conductores, fecha, hora y movimientos bancarios.

Ladrones utilizan perfiles falsos para estafar en línea

Cada día crecen las estafas o extorsiones contra personas que utilizan el mercado en línea que ofrecen las plataformas y las redes. Una víctima fue “Clara”, quien se ayuda en su día a día económicamente con la compraventa de artículos electrónicos y celulares, situación de la cual se aprovechó un supuesto “cliente” para estafarla.

Su historia inicia cuando publicó en el “Marketplace” de Facebook que vendía un celular. Fue entonces que la contactó una persona que le aseguró que estaba interesada y quería comprárselo sin regatear, aunque no podía ir a recogerlo por su trabajo.

“Me dijo que me mandaría un taxi de plataforma y que cuando llegara me depositaba para confianza de las dos, pero que al arribar tenía que mandarle mi número de teléfono, porque no quería darme el suyo. Yo dije que estaba bien, y acordamos que enviaría el coche. Me compartió una captura con los datos del chofer y el carro que llegaría. Cuando arribó el auto, me mandó una imagen con el pago”.

Agrega que aquí comenzó a torcerse la situación. “En la imagen todo coincidía, hasta la terminación de mi cuenta, pero el pago no caía. La persona me empezó a presionar para que entregara el equipo, porque ya se tenía que ir el chofer y ella debía guardar su celular por estar en su trabajo”.

Entre presiones y prisas, ella entregó el teléfono sin que cayera el pago acordado. Le escribió a la persona compradora para comentarle que el monto no llegó, ella siguió insistiendo en que sí aunque que tardaba en aparecer en la aplicación, pero eso nunca pasó y posteriormente la bloquearon. Perdió el dinero y el teléfono.

Las transacciones a través de redes sociales no ocurren solamente en la pestaña de “Marketplace”, pues también existen grupos dedicados exclusivamente a la compraventa en sus distintos tipos. Es a través de ellos donde recientemente se han reportado estafas relacionadas con perfiles falsos que ofrecen ropa de marcas comerciales a bajo costo.

Los delincuentes se roban fotografías de internet para ponerlas de perfil, y ropa de otros grupos de compraventa, usualmente de otros Estados, y la publican como propios. Piden a las personas que depositen por las prendas con la promesa de que se les enviarán por paqueterías locales. Las personas pagan, pero después de ello son bloqueadas de los perfiles.

Fabiola Reina fue estafada en esta modalidad. Publicó en un grupo de compraventa que buscaba un vestido con un diseño particular. Una estafadora buscó una imagen del atuendo en internet y le hizo creer que ella lo tenia “en su tienda en San Ignacio Cerro Gordo”, pero que si se lo compraba podía enviárselo por correo o paquetería.

Como a Fabiola le urgía el vestido para la boda de su hija, depositó, pero después de eso fue bloqueada por la supuesta vendedora.

“Cuando pasó eso, fui a San Ignacio Cerro Gordo, a dos horas de aquí de Guadalajara para buscarla en el lugar que dijo que tenía su tienda. Era un domicilio sólo viven un par de viejitos solitos, no la conocen, no hay nadie allí que tenga un local como el que ella menciona. Fui estafada, ingenua, me siento muy tonta. No caigan”, lamentó la mujer.

Las estafas suceden incluso fechas especiales, como le pasó a Angélica Macías, quien en plena Navidad se quedó sin cena.

Minutos antes de las 20:00 horas del 24 de diciembre la persona que le preparó la cena le dijo que su pedido estaba listo. Como Angélica no podía recoger por los preparativos, envío un taxi de plataforma por los alimentos, aprovechando que existe la modalidad de envíos.

El viaje lo hizo una mujer llamada Lucía, quien acudió al punto de recogida y tomó el paquete. Inició el envío de forma normal y Angélica podía seguir el recorrido del mismo, hasta que Lucía de pronto se desconectó.

Angélica dejó de ver el viaje y los mensajes dejaron de llegar a la conductora. Simplemente nunca llegó y se quedó sin cena navideña. La aplicación al día de hoy no le ha dado respuesta.

Las tiendas en línea han traído nuevos peligros para usuarios y vendedores. EL INFORMADOR

¿Dónde denunciar este delito?

Si ha sido víctima de algún delito donde intervenga el uso del internet como fraude, amenaza, extorsión, pornografía infantil, entre otros, deberá acudir a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco ubicada en: Calle 14 número 2550, en la Zona Industrial de Guadalajara, Jalisco. De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.

También puede presentarse con el Ministerio Publico de su Región (para el caso del interior de Jalisco) o de la Fiscalía de la Entidad donde se encuentre la víctima del delito a denunciar.

Posteriormente le entregarán un número de averiguación previa y un numero de agencia que dará seguimiento a su denuncia.

Si es menor de edad será necesario que acuda a denunciar acompañado de sus padres o tutores. Al acudir a presentar la denuncia a la Fiscalía del Estado deberás contar con la siguiente documentación con copia: identificación oficial y acreditación del delito por medio de documentos (cheque, recibos, impresiones de correo electrónico, página web, imágenes, perfil de la red social, etcétera).

En la Agencia del Ministerio Público, deberás realizar una narración de los hechos mencionados: circunstancias de hecho y datos generales del inculpado. Los trámites son gratuitos.

Compensan a víctima con un vale de descuento

La historia Mayra Gómez es un ejemplo de que la avaricia le puede jugar en contra a los ladrones. Relata que debía enviarle a su hermana una caja de volantes para una promoción que tenía en su tienda, así que los mandó en una aplicación de taxi de plataforma.

El conductor, identificado como “Luis”, inició el viaje, y de la misma forma que Angélica iba siguiendo el recorrido del paquete hasta que, minutos antes de llegar al destino, la persona se desconectó.

“El paquete nunca llegó y aunque ese día me dio coraje ahora me da risa porque imagino la sorpresa que se llevó. Los volantes iban en una caja de una empresa de celulares, iba sellada, pero seguro el chofer pensó que había mandado teléfonos, porque estaba pesada. Al abrir la caja la sorpresa que se ha de haber llevado al ver puros papeles. Claro que lo reporté, pero lo único que hizo la plataforma fue devolverme el dinero del servicio y darme un cupón de descuento para el siguiente envío”.

CT